Кучеров заявил, что ему понравился свист зрителей в свой адрес на Матче звёзд НХЛ
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«Участвовать в конкурсах было весело. Это было действительно здорово. Свист фанатов? Это было хорошо. Мне это понравилось. Я не ожидал ничего лучшего. Это было весело», — приводит слова Кучерова журналист Джей Ричер в социальных сетях.
Зрителям не понравилось отношение россиянина к мероприятию, которое состоялось 3 января в Торонто.
В конкурсах на владение шайбой и на точность передач Кучеров суммарно набрал 0,5 балла и занял последнее, 12-е место.
Матч звёзд НХЛ-2024 состоится 4 февраля.
Ранее Кучеров заявил о желании сыграть за сборную России на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.