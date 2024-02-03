Кучеров заявил, что ему понравился свист зрителей в свой адрес на Матче звёзд НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал свист фанатов в свой адрес на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Участвовать в конкурсах было весело. Это было действительно здорово. Свист фанатов? Это было хорошо. Мне это понравилось. Я не ожидал ничего лучшего. Это было весело», — приводит слова Кучерова журналист Джей Ричер в социальных сетях.

Зрителям не понравилось отношение россиянина к мероприятию, которое состоялось 3 января в Торонто.

В конкурсах на владение шайбой и на точность передач Кучеров суммарно набрал 0,5 балла и занял последнее, 12-е место.

Матч звёзд НХЛ-2024 состоится 4 февраля.

Ранее Кучеров заявил о желании сыграть за сборную России на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.