Сияние звёзд в НХЛ: Капризов оформил хет-трик, Замула сделал дубль, Тарасенко и Панарин забросили победные шайбы

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов трижды поразил ворота «Каролины» и был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Защитник «Филадельфии» Егор Замула оформил дубль во встрече с «Оттавой», но главным героем матча стал его оппонент Владимир Тарасенко, который забросил победную шайбу. Аналогичным достижением отметился Артемий Панарин за «Рейнджерс», а форвард «Тампы» Никита Кучеров записал себе в актив результативную передачу и вплотную приблизился к Натану Маккиннону в гонке бомбардиров. В свою очередь, Илья Сорокин отразил 40 бросков по своим воротам и помог «Айлендерс» взять верх над «Далласом».

Хет-трик Капризова

Кирилл Капризов продолжает триумфальное шествие в НХЛ, вернувшись в строй после травмы. В январе российский нападающий пропустил семь матчей «Миннесоты» и впервые появился в заявке только 14-го числа. Ему не потребовалось много времени на адаптацию, и уже в следующих двух встречах форвард сделал по ассисту, а в конце минувшей недели открыл счёт голам в новом году.

В отчётной игре с «Каролиной» Капризов не просто продлил результативную серию, а оформил первый в сезоне хет-трик. Хотя началось всё для «Уайлд» не слишком оптимистично — подстёгиваемый трибунами соперник, играя дома, с первых же секунд начал осаждать владения Филипа Густавссона. Игроки «Харрикейнз» вчистую перебросали гостей в стартовом игровом отрезке (18–3), а на 15-й минуте количество всё-таки переросло в качество, и счёт был открыт.

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Выправить положение «Миннесоте» помог как раз Капризов. Сначала он поборолся за шайбу в чужой зоне и скинул её к синей линии Алексу Голигоски, а затем подправил снаряд в ворота после дальнего броска американца.

«Этот отличный тычок придал нам энтузиазма, веры в себя, и это было очень важно для нас — начать второй период со счётом 1:1. Он великолепно играет, и нам надо начинать думать об оборонительной стороне, а не просто надеяться на то, что Кириллу выпадут голевые моменты», — отметил форвард «Уайлд» Маркус Фолиньо.

Во втором периоде россиянин отличился вновь. Он получил передачу от Мэтта Болди спиной к воротам, развернулся и неотразимо бросил сквозь частокол ног в дальний угол. После этого гола в матче надолго наступило голевое затишье. Хозяева продолжили активно атаковать, а гости — эффективно отбиваться и огрызаться контратаками. По сравнению с первым периодом у «Уайлд» улучшился показатель по броскам в створ, однако за весь матч их всё равно набралось только 19 — худший показатель команды за весь сезон.

Зато реализация этих немногих моментов была на высоте. Когда в середине третьего периода Майкл Бантинг сравнял счёт, «Миннесоте» потребовалось чуть больше минуты, чтобы вернуть себе преимущество усилиями Йоэля Эрикссона Эка. В концовке «Каролина» сняла голкипера, но реализовать лишнего так и не сумела. А пустующей рамкой сполна воспользовался Капризов. Отбившись от атаки хозяев, форвард, как показалось сначала, отбросил шайбу подальше от ворот. Но бросок оказался прицельным, что лишь в последний момент поняли защитники «Харрикейнз». Джейккоб Славин бросился в погоню, но не успел — снаряд уже закатился в сетку.

Окончательный счёт игры установил Джейкоб Миддлтон — 5:2. «Миннесота» одержала вторую победу подряд, а Капризов был признан первой звездой как этого матча, так и всего игрового дня.

«Конечно, когда забиваешь больше голов, победить легко. И не важно, я их забиваю или другие ребята. Так играть легко», — заявил Кирилл после встречи.

Этот хет-трик стал третьим в его карьере в НХЛ. Капризов поднялся на второе место в истории франшизы по этому показателю, сравнявшись с Заком Паризе и Мэттом Болди. Они уступают лишь Мариану Габорику (9). Кроме того, теперь в активе 26-летнего россиянина 132 гола за «Уайлд», благодаря чему он поднялся на четвёртое место в списке лучших снайперов команды.

«Он вернулся», — написали после матча в официальном аккаунте «Миннесоты» в соцсети Х, опубликовав фото Капризова.

Дубль Замулы, победные голы Тарасенко и Панарина

Захватывающей получилась встреча «Филадельфии» и «Оттавы», в которой гости одержали волевую победу. Начало матча осталось полностью за «Флайерз», причём оба гола записал на свой счёт российский защитник Егор Замула. Особенно эффектной получилась первая шайба, заброшенная им в большинстве на 12-й минуте. Американские журналисты даже назвали её странной.

В том моменте хоккеисты обеих команд столпились у ворот «Сенаторз» после дальнего броска Джоэля Фараби, но абсолютно потеряли шайбу из виду. Они искали снаряд справа от ворот, а он тем временем взмыл вверх и приземлился у левого борта. Единственным, кто это заметил, оказался Замула. Он спокойно подъехал к шайбе и отправил её в незащищённый угол ворот.

Второй гол в исполнении россиянина оказался вполне рабочим. Он получил передачу в центре площадки и мощным кистевым броском оставил не у дел Мадса Сёгора.

Во втором игровом отрезке Замула отметился ещё и результативной передачей на Фараби, но на этом голевая феерия «Флайерз» окончилась и пришло время «Оттавы». За полтора периода гости забросили в ворота Самуэля Эрссона четыре безответные шайбы и одержали третью победу в последних десяти матчах. Причём решающий гол записал себе в актив Владимир Тарасенко. Вместе с Мэтью Жозефом он убежал в быструю контратаку «два в один», и россиянин, получив пас от партнёра, не промахнулся, сделав счёт 4:3. По окончании матча форвард был признан его первой звездой.

Аналогичным достижением отметился ещё один российский хоккеист, Артемий Панарин. Нападающий «Рейнджерс» забросил победную шайбу в матче с «Анахаймом» и также получил звание лучшего игрока. Похоже развивалась и сама встреча. К 38-й минуте команда из Нью-Йорка проигрывала со счётом 0:2, а затем смогла переломить ход встречи и одержать волевую победу. Причём голевое ралли «Рейнджерс» составило пять заброшенных шайб подряд.

Панарин отличился за пять с половиной минут до финальной сирены во время розыгрыша большинства. Шикарный поперечный пас россиянину выдал Адам Фокс, а 32-летний форвард, находясь на самой кромке левого круга вбрасывания, в падении переправил шайбу в ближний угол.

Гонка Кучерова за Маккинноном и 40 сейвов Сорокина

Каждый матч «Тампы», помимо собственно турнирных раскладов, вызывает интерес с точки зрения бомбардирской гонки нынешнего регулярного сезона НХЛ. В ней не на шутку зарубились Никита Кучеров и Натан Маккиннон из «Колорадо». Если ещё 19 января лидерство удерживал российский форвард, то на следующий день канадец набрал четыре очка во встрече с «Филадельфией» и вышел на чистое первое место с 77 баллами за результативность.

Чтобы вернуть себе преимущество, Кучерову в игре с «Детройтом» нужно было набирать минимум три очка, и в начале игры казалось, что ему удастся выполнить этот план. В середине первого периода Никита выступил ассистентом для Виктора Хедмана, открывшего счёт, однако этот гол так и остался единственным для «Лайтнинг». Остальные 27 бросков по воротам были нейтрализованы Алексом Лайоном. На шесть сейвов больше совершил голкипер гостей Андрей Василевский, причём один из них вышел выдающимся, однако это не помогло «Тампе» одержать победу.

Среди российских вратарей за прошедший день в НХЛ больше всех отличился Илья Сорокин, который отразил 40 бросков по своим владениям и помог «Айлендерс» взять верх над «Далласом». Стража ворот признали второй звездой встречи, а новый главный тренер команды Патрик Руа, который проводил у руля первый матч, не удержался от похвалы.

«Сорокин действовал весьма эффективно. Он выглядит очень уверенно. Илья много играет в последнее время и очень надёжен. Учитывая, как он спасает, я понимаю, почему в прошлом году его номинировали на «Везину», — подчеркнул канадский специалист.

Проявил себя в этой встрече и ещё один россиянин — Александр Романов, который стал автором первого гола в ворота «Старз».