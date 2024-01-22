Капризов признан первой звездой дня в НХЛ
- globallookpress.com
- © Maxim Thore
26-летний россиянин оформил хет‑трик в матче регулярного чемпионата с «Каролина Харрикейнз» (5:2).
Второй звездой дня в НХЛ признан канадский форвард «Нью‑Йорк Айлендерс» Бо Хорват, который забил победный гол в овертайме встречи с «Даллас Старз» (3:2).
Третья звезда — американский голкипер «Детройт Ред Уингз» Алекс Лайон, отразивший 27 бросков в игре с «Тампа‑Бэй Лайтнинг» (2:1).
Ранее сообщалось, что хет-трик Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Каролину» в матче НХЛ.