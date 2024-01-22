Гол Тарасенко помог «Оттаве» победить «Филадельфию» в матче НХЛ
Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из Канады.
В составе победителей шайбы забросили Зак Макьюэн (25-я минута), Тим Штюцле (32-я, 59-я), Клод Жиру (44-я), Владимир Тарасенко (56-я). У проигравших отличились Егор Замула (12-я, 17-я), Джоэль Фараби (31-я).
«Филадельфия» с 47 очками занимает второе место в Столичном дивизионе. «Оттава» (33) — восьмое в Атлантическом.
Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» выиграл 13-й матч подряд, обновив рекорд НХЛ для канадских клубов.