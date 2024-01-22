Гол Тарасенко помог «Оттаве» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

«Оттава Сенаторз» в гостях нанесла поражение «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из Канады.

В составе победителей шайбы забросили Зак Макьюэн (25-я минута), Тим Штюцле (32-я, 59-я), Клод Жиру (44-я), Владимир Тарасенко (56-я). У проигравших отличились Егор Замула (12-я, 17-я), Джоэль Фараби (31-я).

«Филадельфия» с 47 очками занимает второе место в Столичном дивизионе. «Оттава» (33) — восьмое в Атлантическом.

Ранее сообщалось, что «Эдмонтон» выиграл 13-й матч подряд, обновив рекорд НХЛ для канадских клубов.