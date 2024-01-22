Гол Романова и 41 сейв Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Даллас» в НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Российский защитник гостей Александр Романов отметился голом.

Голкипер островитян россиянин Илья Сорокин отразил 41 бросок по своим воротам.

После 46 игры «Айлендерс» набрал 51 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Даллас» с 60 очками располагается на третьей строчке Востока.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Детройт Ред Уингз» в матче НХЛ.