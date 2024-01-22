Гол Романова и 41 сейв Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Даллас» в НХЛ
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Встреча проходила на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
Российский защитник гостей Александр Романов отметился голом.
Голкипер островитян россиянин Илья Сорокин отразил 41 бросок по своим воротам.
После 46 игры «Айлендерс» набрал 51 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Даллас» с 60 очками располагается на третьей строчке Востока.
Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Детройт Ред Уингз» в матче НХЛ.