RT в Telegram
Подпишись

Гол Романова и 41 сейв Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Даллас» в НХЛ

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Романова и 41 сейв Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Даллас» в НХЛ
  • AP
  • © Mary Altaffer

Встреча проходила на «Ю-Би-Эс-Арене» в Элмонте и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Российский защитник гостей Александр Романов отметился голом.

Голкипер островитян россиянин Илья Сорокин отразил 41 бросок по своим воротам.

После 46 игры «Айлендерс» набрал 51 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Даллас» с 60 очками располагается на третьей строчке Востока.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпел поражение от «Детройт Ред Уингз» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить