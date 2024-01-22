Капризов — о хет-трике в матче с «Каролиной»: стараюсь чаще бросать по воротам
Капризов остался доволен хет-триком в матче с «Каролиной»
- AP
- © Lynne Sladky
«Когда забиваешь много голов, то побеждать легко. Неважно, я или кто-то другой. Это приятно», — цитирует Капризова сайт клуба НХЛ.
Нападающий отметил, что «Каролина» плотно играет в обороне и не позволяет наносить по своим воротам много бросков.
«Я просто стараюсь чаще бросать по воротам. Иногда мы имеем хорошие голевые моменты, но не доводим их до бросков», — сказал он.
Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и завершилась со счётом 5:2.
Ранее сообщалось, что Капризов признан первой звездой дня в НХЛ.