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Капризов вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»

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Российский нападающий «Миннесота Уйалд» Кирилл Капризов оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролина Харрикейнз».
Капризов вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»
  • AP
  • © Stacy Bengs

Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-арена» в Роли и завершилась со счётом 5:2.

Таким образом, 26-летний россиянин с 132 голами вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты».

Клубный рекорд принадлежит словацкому форварду Мариану Габорику, забившему 219 голов.

Также нападающий из России вышел на второе место в истории «Уайлд» по хет-трикам в НХЛ — три. Рекорд по этому показателю также принадлежит Габорику — девять.

Ранее сообщалось, что Капризов признан первой звездой дня в НХЛ.

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