Капризов вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»
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Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-арена» в Роли и завершилась со счётом 5:2.
Таким образом, 26-летний россиянин с 132 голами вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты».
Клубный рекорд принадлежит словацкому форварду Мариану Габорику, забившему 219 голов.
Также нападающий из России вышел на второе место в истории «Уайлд» по хет-трикам в НХЛ — три. Рекорд по этому показателю также принадлежит Габорику — девять.
Ранее сообщалось, что Капризов признан первой звездой дня в НХЛ.