Маккиннон обошёл Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2023/24

Канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон обогнал российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24.

Первый номер драфта 2013 года оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз» (7:4). 28-летний игрок набрал 77 (26 голов + 51 результативная передача) очков.

На счету Кучерова 75 (28 + 47) очков.

30-летний воспитанник московского ЦСКА является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы». Также в его коллекции призы «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи», приз Теда Линдсея и «Харламов Трофи».

Ранее сообщалось, что «Тампа» обыграла «Баффало» в матче НХЛ.











