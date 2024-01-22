Гол Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Анахаймом» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась в овертайме со счётом 5:2.

Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился голом.

Голкипер островитян россиянин Игорь Шестёркин отразил 16 бросков по своим воротам.

После 46 игр «Рейнджерс» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Анахайм» с 31 очком располагается на 14-й строчке Запада.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Даллас Старз» в матче НХЛ.