Гол Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Анахаймом» в матче НХЛ
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Встреча проходила на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась в овертайме со счётом 5:2.
Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился голом.
Голкипер островитян россиянин Игорь Шестёркин отразил 16 бросков по своим воротам.
После 46 игр «Рейнджерс» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Анахайм» с 31 очком располагается на 14-й строчке Запада.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Даллас Старз» в матче НХЛ.