«Не согласен, но уважаю его право»: Хисматуллин призвал не критиковать Дуду за отказ от рукопожатия на ЧМ по рапиду

Российский гроссмейстер Денис Хисматуллин призвал не раздувать скандал из-за отказа поляка Ян-Кшиштофа Дуды пожать ему руку перед партией на чемпионате мира по рапиду в Самарканде. Он также подчеркнул, что снова намерен приветствовать Дуду согласно нормам этикета, если опять пересечётся с соперником. Между тем в ФИДЕ исключили наложение санкций на поляка, поскольку россиянин не подал соответствующую жалобу в комитет по этике. А в ФШР призвали международную федерацию чётко прописать все нормы в правилах и штрафовать гроссмейстеров за их нарушение.

Начало года в мире шахмат оказалось омрачено скандалом, не имеющим отношения к спорту. Иностранные СМИ обратили внимание на то, что ещё в конце декабря в первый день первенства планеты по рапиду Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожать руку Денису Хисматуллину. По мнению журналистов, это было связано с позицией россиянина по поводу СВО.

Гроссмейстер не только тренирует бывшего претендента на титул чемпиона мира Сергея Карякина, но и активно помогает ему в соответствующей гуманитарной миссии. Сторону друга он занял и в 2022-м, когда ФИДЕ дисквалифицировала того на полгода за политическую позицию.

Неудивительно, что именно на странице товарища в Telegram Хисматуллин высказался о произошедшем. В частности, он посетовал, что популярный шахматный сайт Chess.com запретил ему участие в любых призовых турнирах под своей эгидой.

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«Что касается моего мнения относительно решения Дуды не подавать руку перед началом нашей партии, я, конечно, с ним не согласен, но уважаю его право поступить таким образом, выражая несогласие с моей позицией и моей деятельностью вне шахматной доски», — подчеркнул гроссмейстер.

Вместе с тем он попросил СМИ не нагнетать обстановку, не оскорблять его соперника и подчеркнул, что снова протянет поляку руку, если опять пересечётся с ним в рамках официальных соревнований.

«Не потому, что я такой глупый и наивный, и не для хайпа, а потому, что так говорил мне поступать отец, когда обучал шахматам в раннем детстве, так меня учил поступать тренер, когда я в первом классе пришёл в шахматный кружок Дворца пионеров в небольшом башкирском городе Нефтекамске. Есть понятия, которые мы проносим через всю нашу жизнь», — добавил Хисматуллин.

Наконец, он отказался от подачи жалобы в комиссию по этике ФИДЕ с требованием наказать Дуду за его поведение, заверив, что не был никоим образом расстроен или оскорблён.

Между тем Карякин ожидаемо вступился за наставника. По его мнению, любой нормальный спортсмен на месте Ян-Кшиштофа не задумываясь ответил бы на приветственный жест оппонента.

«Вне зависимости от политических взглядов всё равно должно быть какое‑то уважение. И вообще, честно, я считаю, что ФИДЕ обязана реагировать на подобные случаи, и тот, кто не хочет пожимать руку, должен понести наказание: получить предупреждение или поражение в партии», — заявил Карякин в разговоре с «Матч ТВ».

Неприятный инцидент, о котором широкой общественности стало известно только в январе, произошёл 26 декабря в стартовый день ЧМ по быстрым шахматам. Волей жребия пути оппонентов пересеклись в первом же туре.

На видеозаписи видно, что поляк первым сел за игровой стол и дожидался россиянина. Тот подошёл к нему и протянул руку для приветствия. Но Дуда жестом продемонстрировал неготовность отвечать взаимностью, сделал недовольное лицо и отвёл взгляд в сторону.

Хисматуллин, казалось, долю секунды не понимал, как реагировать, а потом молча сел на своё место. В итоге действующий чёрными фигурами Денис сумел свести матч к ничьей с сильным соперником.

Позже Ян-Кшиштоф встретился с ещё одним отечественным гроссмейстером Игорем Лысым и белорусом Владиславом Ковалёвым, тоже выступающими под флагом ФИДЕ, но им в рукопожатии не отказал. Зато Хисматуллина, который в итоге занял лишь 174-е место в таблице, уже во втором туре как ни в чём не бывало поприветствовал сам Магнус Карлсен. К слову, норвежец в своё время выразил сомнение в правильности отстранения Карякина.

В ФИДЕ, комментируя спорную ситуацию, лишь подчеркнули, что никакие санкции на Дуду наложены быть не могут, поскольку оппонент не подал жалобу. А рукопожатие в организации не назвали обязательной процедурой, отказ от которой влечёт за собой наказание.

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«Это может произойти только в случае, если соперник, которому отказались жать руку, потребует этого от Комиссии по этике. В ситуации с Дудой — Хисматуллиным подобных заявлений не поступало», — уточнили там в комментарии «РБК Спорту».

Но в Федерации шахмат России теперь уверены: ФИДЕ необходимо чётко прописывать все требования в правилах по примеру тенниса, чтобы подобные случаи более не повторялись. Например, эту точку зрения высказал вице-президент ФШР Сергей Смагин.

«ФИДЕ пора переходить к более профессиональным отношениям с сильнейшими шахматистами. Как, например, в теннисе: сказал не то — штраф, сделал не то — штраф. Это более действенно, чем читать морали, рассуждать, это быстро всем вправит мозги, и вообще вопросов не будет. Точно могу сказать, что самое эффективное средство для шахматистов — штраф. Мгновенно исчезнут все вопросы. Кому не нравится — идите, занимайтесь другой игрой. Только так можно наводить порядок», — приводит слова функционера «Газета.Ru».

Любопытно, что буквально спустя несколько дней на ЧМ по блицу произошёл схожий эпизод, когда Валентина Гунина в заключительной партии сошлась с Анной Музычук. Отечественная спортсменка взяла верх над представительницей Украины и гарантировала себе завоевание трофея. Та же, проигнорировав нормы шахматного этикета, отказалась жать ей руку.

«Это правила хорошего тона. Музычук не поздравила с победой Гунину, но та стала чемпионкой мира, и это был лучший ответ на такое поведение. Дуда не ответил на рукопожатие Денису. Если воспитание не на должном уровне, что можно сказать? Это традиция, этикет многовековой. К сожалению, лучший польский гроссмейстер манерам не обучен», — цитирует ТАСС исполнительного директора ФШР Александра Ткачёва.

С недоумением отнёсся к поступку Дуды и бывший чемпион мира Анатолий Карпов. По его мнению, прежде в этом виде спорта подобное сложно было себе представить.

«Какое-то личное помрачение сознания у людей. Для шахмат это несвойственно. Шахматисты, как и олимпийцы, всегда вели себя порядочно, подавали руки перед и после партий. Не помню, чтобы подобное поведение было распространено раньше», — посетовал Карпов.