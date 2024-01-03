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Карпов назвал помрачением сознания решение шахматиста Дуды не пожимать руку Хисматуллину

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Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов высказался касательно отказа шахматиста Польши Яна‑Кшиштофа Дуды пожать руку россиянину Денису Хисматуллину.
Карпов назвал помрачением сознания решение шахматиста Дуды не пожимать руку Хисматуллину
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Надо пока не обращать внимания на такое поведение. Это какое-то личное помрачение у людей, для шахмат это не свойственно. Шахматисты, как и олимпийцы, всегда вели себя порядочно, всегда подавали руки перед и после партий. Я не помню, чтобы такое поведение было распространено раньше», — цитирует Карпова ТАСС.

Инцидент произошёл ещё 26 декабря, однако скандальный эпизод получил распространение лишь сейчас, после публикации журналиста CT24 Андреаса Пападопулоса.

Согласно регламенту, поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил, однако россиянин не стал подавать жалобу.

Встреча между гроссмейстерами завершилась вничью.

Чемпионат мира проходил в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на угрозы в свой адрес за поддержку СВО.

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