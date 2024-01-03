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Ткачёв: жаль, что лучший шахматист Польши так себя ведёт

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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв высказался касательно отказа шахматиста Польши Яна‑Кшиштофа Дуды пожать руку россиянину Денису Хисматуллину.
Ткачёв: жаль, что лучший шахматист Польши так себя ведёт
  • Gettyimages.ru
  • © Miguel Pereira

«Плохо воспитанный молодой человек, что я ещё могу сказать. Жаль, что лучший шахматист Польши так себя ведёт», — цитирует Ткачёва «Матч ТВ».

Инцидент произошёл ещё 26 декабря, однако скандальный эпизод получил распространение лишь сейчас, после публикации журналиста CT24 Андреаса Пападопулоса.

Согласно регламенту, поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил, однако россиянин не стал подавать жалобу.

Встреча между гроссмейстерами завершилась вничью.

Чемпионат мира проходил в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.

Ранее Ткачёв сказал, что процесс смены спортивного гражданства российскими шахматистами идёт каждый год, а не только сейчас.

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