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Исполнительный директор ФШР: у нас нет задачи удерживать шахматистов

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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв сказал, что процесс смены спортивного гражданства российскими шахматистами идёт каждый год, а не только сейчас.
Исполнительный директор ФШР: у нас нет задачи удерживать шахматистов
  • Gettyimages.ru

«Процесс смены гражданства идёт каждый год. Шахматисты как уходят, так и приходят к нам. Я могу вспомнить минимум 30 человек, которые сменили спортивное гражданство на российское. У ФШР нет задачи удерживать шахматистов всеми силами. Если мы с вами решим поменять место жительства, кто нас с вами остановит?» — цитирует Ткачёва «Матч ТВ».

12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк с 3 марта 2023 года представляет Швейцарию. Соответствующее изменение появилось в её профайле на сайте Международной шахматной федерации. Спортсменка получила гражданство более десяти лет назад благодаря браку со швейцарцем.

Никита Витюгов является победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2010, 2013). Он перешёл в сборную Англии.

Ранее гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что не удивлён продолжению откровенной русофобской политики со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

 

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