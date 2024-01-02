Исполнительный директор ФШР: у нас нет задачи удерживать шахматистов
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«Процесс смены гражданства идёт каждый год. Шахматисты как уходят, так и приходят к нам. Я могу вспомнить минимум 30 человек, которые сменили спортивное гражданство на российское. У ФШР нет задачи удерживать шахматистов всеми силами. Если мы с вами решим поменять место жительства, кто нас с вами остановит?» — цитирует Ткачёва «Матч ТВ».
12-я чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк с 3 марта 2023 года представляет Швейцарию. Соответствующее изменение появилось в её профайле на сайте Международной шахматной федерации. Спортсменка получила гражданство более десяти лет назад благодаря браку со швейцарцем.
Никита Витюгов является победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2010, 2013). Он перешёл в сборную Англии.
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