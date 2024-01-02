Карякин сообщил, что попал в серьёзное ДТП в зоне СВО

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что во время гуманитарной поездки в зону СВО попал в ДТП в Херсонской области.

«Я находился за рулём, и мне пришлось уходить от лобового столкновения. Нужно было быстро принимать решение, и получилось, что мы улетели в кювет и перевернулись», — цитирует Карякина РИА Новости.

29 декабря шахматист сообщил, что будет доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.

Восьмые выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее Карякин заявил, что в России необходимо разработать собственную платформу для игры в шахматы в сети интернет.