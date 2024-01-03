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Польский гроссмейстер отказался жать руку российскому шахматисту на чемпионате мира

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Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда принял решение отказаться от рукопожатия с российским шахматистом Денисом Хисматуллиным.

Инцидент произошёл ещё 26 декабря, однако скандальный эпизод получил распространение лишь сейчас, после публикации журналиста CT24 Андреаса Пападопулоса.

Согласно регламенту, поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил, однако россиянин не стал подавать жалобу.

Встреча между гроссмейстерами завершилась вничью.

Чемпионат мира проходил в Самарканде (Узбекистан) с 26 по 30 декабря.

Ранее российская шахматистка Валентина Гунина заявила, что во второй день чемпионата мира по блицу показала игру не самого высокого уровня, но смогла завоевать титул.

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