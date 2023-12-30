RT в Telegram
Подпишись

Гунина — о победе на ЧМ по блицу: я счастлива, но было очень трудно

Короткая ссылка
Российская шахматистка Валентина Гунина заявила, что во второй день чемпионата мира по блицу показала игру не самого высокого уровня, но смогла завоевать титул.
Гунина — о победе на ЧМ по блицу: я счастлива, но было очень трудно
  • РИА Новости

«Я счастлива, но было очень трудно, особенно во второй день. Я опережала соперниц на два очка, потом что‑то пошло не так. У меня есть определённые проблемы с иммунитетом. Не могу выразить, как горжусь собой», — цитирует Гунину «Матч ТВ». 

Россиянка стала победительницей чемпионата мира по блицу в Самарканде (Узбекистан). По итогам 17 туров она набрала 14 очков. У швейцарки Александры Костенюк 13,5 балла и второе место. Китаянка Чжу Цзиньэр набрала 12,5 балла и замкнула тройку призёров.

Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал триумфом победы россиянок на чемпионате мира по рапиду и блицу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить