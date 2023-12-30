Гунина — о победе на ЧМ по блицу: я счастлива, но было очень трудно
- РИА Новости
«Я счастлива, но было очень трудно, особенно во второй день. Я опережала соперниц на два очка, потом что‑то пошло не так. У меня есть определённые проблемы с иммунитетом. Не могу выразить, как горжусь собой», — цитирует Гунину «Матч ТВ».
Россиянка стала победительницей чемпионата мира по блицу в Самарканде (Узбекистан). По итогам 17 туров она набрала 14 очков. У швейцарки Александры Костенюк 13,5 балла и второе место. Китаянка Чжу Цзиньэр набрала 12,5 балла и замкнула тройку призёров.
Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал триумфом победы россиянок на чемпионате мира по рапиду и блицу.