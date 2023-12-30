Гунина — о победе на ЧМ по блицу: я счастлива, но было очень трудно

Российская шахматистка Валентина Гунина заявила, что во второй день чемпионата мира по блицу показала игру не самого высокого уровня, но смогла завоевать титул.

«Я счастлива, но было очень трудно, особенно во второй день. Я опережала соперниц на два очка, потом что‑то пошло не так. У меня есть определённые проблемы с иммунитетом. Не могу выразить, как горжусь собой», — цитирует Гунину «Матч ТВ».

Россиянка стала победительницей чемпионата мира по блицу в Самарканде (Узбекистан). По итогам 17 туров она набрала 14 очков. У швейцарки Александры Костенюк 13,5 балла и второе место. Китаянка Чжу Цзиньэр набрала 12,5 балла и замкнула тройку призёров.

Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал триумфом победы россиянок на чемпионате мира по рапиду и блицу.