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Хисматуллин: если мне представится случай ещё раз сыграть с Дудой, то снова подам руку перед партией

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Российский шахматист Денис Хисматуллин прокомментировал скандальный инцидент с польским гроссмейстером Яном-Кшиштофом Дудой.
Хисматуллин: если мне представится случай ещё раз сыграть с Дудой, то снова подам руку перед партией
  • Gettyimages.ru
  • © Miguel Pereira

«Хотел бы обратиться к СМИ с просьбой не разгонять и не политизировать эту ситуацию, не оскорблять польского гроссмейстера и уж точно не оскорблять польскую нацию в целом. Больше того, скажу, что если мне представится случай ещё раз сыграть с Дудой, то я снова подам руку перед партией, но не потому что я такой глупый и наивный, а потому что так меня учил поступать отец, когда обучал шахматам в раннем детстве, так меня учил поступать первый тренер», — говорится в письме от имени шахматиста, которое опубликовал в своём официальном Telegram-канале Сергей Карякин.

Инцидент произошёл ещё 26 декабря, однако скандальный эпизод получил распространение лишь сейчас, после публикации журналиста CT24 Андреаса Пападопулоса.

Согласно регламенту, поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил, однако россиянин не стал подавать жалобу.

Встреча между гроссмейстерами завершилась вничью.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал дураком польского шахматиста за отказ пожать руку россиянину.

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