Губерниев назвал дураком польского шахматиста за отказ пожать руку россиянину

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отказе польского шахматиста Ян‑Кшиштофа Дуды пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан).

«Отказался — ну и дурак. Оказалось, что дуракам закон не писан. Ещё и в 2024 году! Поэтому могу сказать: «Поздравляю, гроссмейстер, вы дурак!» Цитирую классика», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Инцидент произошёл ещё 26 декабря, однако скандальный эпизод получил распространение лишь сейчас, после публикации журналиста CT24 Андреаса Пападопулоса.

Согласно регламенту, поляка могли дисквалифицировать за нарушение правил, однако россиянин не стал подавать жалобу.

Встреча между гроссмейстерами завершилась вничью.

Ранее Анатолий Карпов назвал помрачением сознания решение шахматиста Дуды не пожимать руку Хисматуллину.