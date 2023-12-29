Затмив Карлсена: Гунина, Артемьев и Рязанцев захватили лидерство на чемпионате мира по блицу

Валентина Гунина уверенно лидирует после стартового дня на чемпионате мира по блицу в Самарканде. Россиянка одержала восемь побед и лишь в одной партии согласилась на ничью. На полтора очка от неё отстают пять девушек, среди которых соотечественницы Анастасия Боднарук, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно. В соревнованиях мужчин феноменально стартовал Владислав Артемьев, выигравший шесть партий подряд. Однако гроссмейстер смазал концовку игрового дня, уступив Нихалу Сарину. В итоге его догнали пять шахматистов, в том числе Магнус Карлсен и Александр Рязанцев.

В Самарканде стартовал чемпионат мира по блицу, и пока всё складывается очень неплохо для российских шахматистов, которые как будто только разминались во время турнира по рапиду.

У мужчин первые шесть туров 100%-ный результат показывал Владислав Артемьев. Хотя в соперниках у 25-летнего омича был, в частности, индийский вундеркинд Рамешбабу Прагнанандха. Чуть хуже стартовал даже Магнус Карлсен, потерявший 0,5 очка в противостоянии с узбеком Жахонгиром Вахидовым.

Уже в седьмом раунде норвежец мог восстановить статус-кво (всё же он является действующим чемпионом мира по блицу) и захватить первое место, поскольку играл как раз с россиянином. Однако Артемьев оказался крепким орешком. Причём именно у Владислава была более удачная позиция и шансы на победу, но он всё же согласился на ничью.

«Партия с Магнусом была важной, но я бы не стал её выделять. Он — главный фаворит, и я был не против разделить очки. Дебют в целом для меня сложился хорошо, хотя я не был знаком с этой линией и потратил много времени... Я понимаю, что конечная позиция у меня была лучше, но слишком мало времени было. А Карлсен очень хорош, когда у соперника мало времени, поэтому я решил зафиксировать ничью», — приводит слова Артемьева ТАСС.

Увы, концовку дня гроссмейстер немного смазал, разделив очки с соотечественниками Даниилом Дубовым и Яном Непомнящим, а затем потерпев поражение от Нихала Сарина. К середине партии индус добился более выгодного расположения своего короля, а белая ладья готовилась ворваться в тыл к сопернику и поесть пешки. Как ни старался Артемьев, но спастись так и не смог.

Эта неудача сказалась на следующей встрече — с Сананом Сюгировым. Владислав имел огромное преимущество, но зевнул свою пешку, и позиция на доске стала равной. Однако затем представитель Венгрии сделал недопустимый ход, и ему присудили техническое поражение.

Очень неплохо в пятницу смотрелись Дубов и Непомнящий, откровенно проваливший чемпионат мира по рапиду. Оба начали турнир не так резво, как Артемьев, но затем потихоньку разыгрались. Удивило со знаком минус их очное противостояние: гроссмейстеры сразу решили поделить очки, поэтому 12 ходов поперемещали коней, в итоге вернув их в исходное положение, и пожали друг другу руки.

Смутили действия россиян и главного судью турнира Ивана Сыровы, который увидел в их действиях нарушение п. 1 ст. 11 правил: «Игроки не должны предпринимать никаких действий, создающих плохую репутацию шахматной игре». Поэтому результат партии был аннулирован, и гроссмейстеры потеряли по 0,5 очка.

Как сообщили в ФШР, оба гроссмейстера не согласились с этим решением и подали апелляцию.

Одна из самых любопытных партий для российских болельщиков состоялась в 12-м туре. Жребий свёл за одной доской Непомнящего и Карлсена. Правда, к тому моменту оба были изрядно уставшими, поэтому по ходу встречи допускали ошибки. Ближе к эндшпилю более выгодную позицию имел россиянин, но вместо продолжения борьбы он неожиданно предложил ничью. Впрочем, надо отметить, что многие гроссмейстеры из числа лидеров в последнем раунде быстро пожали друг другу руки, поэтому он существенно не повлиял на расстановку сил.

По итогам стартового дня шесть шахматистов набрали по девять очков. Среди них россияне Владислав Артемьев и Александр Рязанцев. Последний долгое время держался в середине турнирной таблицы из-за двух поражений, однако затем по очереди обыграл поляка Якуба Косаковски, румына Ричарда Раппорта и бывшего соотечественника Алексея Сарану. Этот рывок позволил гроссмейстеру войти в группу сильнейших. Непомнящий и Дубов пока отстают на полбалла (до рассмотрения апелляции).

Куда более убедительно и бескомпромиссно в соревнованиях женщин выглядела Валентина Гунина. В первый день турнира по блицу россиянка выиграла восемь партий из девяти, справившись в том числе с бывшей соотечественницей Александрой Костенюк, теперь представляющей Швейцарию, и с новой чемпионкой мира в рапиде Анастасией Боднарук.

Россиянка потеряла лишь пол-очка в противостоянии с Харикой Дронавалли из Индии. Девушки начали безжалостно разменивать фигуры и уже на 24-м ходу решили от греха подальше пожать друг другу руки.

Гунина с приличным отрывом лидирует в турнирной таблице после первого дня. У неё 8,5 очка, в то время как у группы преследовательниц, в которую входят Костенюк, Дронавалли, Боднарук, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно, по семь баллов.

Надо отметить, что чемпионка мира в рапиде после нервного перенапряжения накануне всё же не растеряла эмоции и энергию. Помимо Валентины, она уступила только представительнице Испании Ане Матнадзе. Россиянка в эндшпиле поставила шах белому королю своей пешкой, но получила мат в два хода.

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Причём в некоторых партиях Анастасии откровенно везло. Так, в противостоянии с Костенюк у неё была проигрышная позиция, однако Александра допустила грубейшую ошибку на 57-м ходу, когда Боднарук перевела ферзя на b4 и стала угрожать королю. В такой ситуации представительница Швейцарии должна была защититься своим ферзём и доводить дело до победы. Однако вместо этого она переместила короля на е8 и буквально подарила сопернице очко. Та сразу же поставила мат.

Впрочем, по словам Боднарук, высоких целей на чемпионате мира по блицу она перед собой не ставит.

«Постараюсь достойно выступить, выложиться на все сто, а там как получится. На турнире по рапиду было отдано очень много сил, и я, честно говоря, даже не знаю, сколько их во мне осталось. Поэтому на блиц никаких высоких целей я себе ставить не буду», — сказала шахматистка.

Лагно и Гарифуллина уступили по разу, а ещё по две встречи свели к ничьей. При этом единственное поражение Лея потерпела именно от Екатерины.

На турнире не обошлось без скандала из-за дресс-кода участников. В этот раз штраф в €100 выписали нидерландке Анне-Майе Казарян. Она пришла на соревнования в кроссовках: арбитр счёл обувь слишком спортивной для шахматиста.

Впрочем, штрафы за несоблюдение дресс-кода получали ранее и другие гроссмейстеры. В этом году Антон Ковалёв не согласился менять свои шорты, в которых уже играл два тура, и отказался от участия в соревнованиях.