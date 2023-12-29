Карякин: горжусь оказанной мне честью войти в список доверенных лиц Путина

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что будет доверенным лицом президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.

«Горжусь оказанной мне честью войти в список доверенных лиц президента Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства, в который вошли 346 известных россиян!» — написал Карякин в своём Telegram-канале.

Гроссмейстер напомнил, что был доверенным лицом Путина и на прошлых выборах президента России.

«Рад продолжить традицию. Я доверяю нашему президенту и считаю, что другого президента в нынешней ситуации у нас быть не может. Владимир Владимирович — единственный президент, который нужен России!» — заявил он.

Восьмые выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.