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Карякин: горжусь оказанной мне честью войти в список доверенных лиц Путина

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что будет доверенным лицом президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.
Карякин: горжусь оказанной мне честью войти в список доверенных лиц Путина
  • РИА Новости

«Горжусь оказанной мне честью войти в список доверенных лиц президента Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства, в который вошли 346 известных россиян!» — написал Карякин в своём Telegram-канале.

Гроссмейстер напомнил, что был доверенным лицом Путина и на прошлых выборах президента России.

«Рад продолжить традицию. Я доверяю нашему президенту и считаю, что другого президента в нынешней ситуации у нас быть не может. Владимир Владимирович — единственный президент, который нужен России!» — заявил он.

Восьмые выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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