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Карлсен: иногда играю в онлайн-турнирах, выпив алкоголь

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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен признался, что может нетрезвым принимать участие в онлайн-турнирах.
Карлсен: иногда играю в онлайн-турнирах, выпив алкоголь
  • Gettyimages.ru

«Да, иногда играю в онлайн-турнирах, выпив алкоголь. Но это не значит, что в серьёзных турнирах я бы рекомендовал поступать другим шахматистам так же. Я бы этого не делал», — сказал Карлсен журналистам.

28 декабря норвежец выиграл чемпионат мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан). По итогам 13 раундов 33-летний норвежец набрал 10 очков, одержав семь побед и шесть раз сыграв вничью.

Ранее сообщалось, что Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду.

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