Путин заявил, что Боднарук показала выдержку и спортивный характер на ЧМ по рапиду

Президент России Владимир Путин поздравил Анастасию Боднарук с победой на чемпионате мира по рапиду.

«Поздравляю с триумфом на чемпионате мира. Вы достойно продолжили традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер», — говорится в сообщении президента.

По итогам 11 туров Боднарук набрала 8,5 очка, столько же было у китаянки Лэй Тинцзе и Конеру.

На тай-брейке 31-летняя россиянка обыграла индианку Хампи Конеру — 2,5-1,5.

Ранее Боднарук расплакалась после победы на чемпионате мира по рапиду.