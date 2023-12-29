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Путин заявил, что Боднарук показала выдержку и спортивный характер на ЧМ по рапиду

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Президент России Владимир Путин поздравил Анастасию Боднарук с победой на чемпионате мира по рапиду.
Путин заявил, что Боднарук показала выдержку и спортивный характер на ЧМ по рапиду
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

«Поздравляю с триумфом на чемпионате мира. Вы достойно продолжили традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер», — говорится в сообщении президента.

По итогам 11 туров Боднарук набрала 8,5 очка, столько же было у китаянки Лэй Тинцзе и Конеру.

На тай-брейке 31-летняя россиянка обыграла индианку Хампи Конеру — 2,5-1,5.

Ранее Боднарук расплакалась после победы на чемпионате мира по рапиду.

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