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Дворкович: восьмилетний россиянин Шогджиев стал изюминкой чемпионата мира по рапиду

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович считает, что восьмилетний россиянин Роман Шогджиев удивил всех на чемпионате мира по рапиду.

«Шогджиев блестяще провел несколько партий. Он стал изюминкой турнира, молодец. Выиграл чемпионат мира среди детей, а теперь играет на взрослом чемпионате. И играет хорошо», — цитирует Дворковича ТАСС.

Шогджиев нанес поражение победителю Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгиру Вахидову из Узбекистана и шахматисту сборной Норвегии Юхану-Себастьяну Кристиансену.

Первенство планеты по рапиду завершилось 28 декабря. Его победителями стали норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и россиянка Анастасия Боднарук.

Ранее сообщалось, что Боднарук расплакалась после победы на чемпионате мира по рапиду.



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