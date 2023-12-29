Дворкович: восьмилетний россиянин Шогджиев стал изюминкой чемпионата мира по рапиду
«Шогджиев блестяще провел несколько партий. Он стал изюминкой турнира, молодец. Выиграл чемпионат мира среди детей, а теперь играет на взрослом чемпионате. И играет хорошо», — цитирует Дворковича ТАСС.
Шогджиев нанес поражение победителю Всемирной шахматной олимпиады 2022 года Жахонгиру Вахидову из Узбекистана и шахматисту сборной Норвегии Юхану-Себастьяну Кристиансену.
Первенство планеты по рапиду завершилось 28 декабря. Его победителями стали норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и россиянка Анастасия Боднарук.
Ранее сообщалось, что Боднарук расплакалась после победы на чемпионате мира по рапиду.