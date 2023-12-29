Гунина лидирует на чемпионате мира по блицу после первого игрового дня

Российская шахматистка Валентина Гунина возглавляет турнирную таблицу после первого дня чемпионата мира по блицу в Самарканде (Узбекистан).

После девяти туров россиянка набрала 8,5 очка. На втором месте расположилась швейцарка Александра Костенюк (семь). Тройку замыкает Харика Дронавалли (семь). Россиянка Анастасия Боднарук расположилась на четвёртой строчке (семь), Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно с тем же количеством очков занимают пятое и шестое места соответственно.

Напомним, что первенство планеты по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Призовой фонд турнира — $1 млн.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что будет доверенным лицом президента Российской Федерации Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.