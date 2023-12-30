Подарки на Новый год: Гунина стала чемпионкой мира в блице, Дубов и Артемьев завоевали серебро и бронзу

Валентина Гунина выиграла чемпионат мира по блицу в Самарканде. Во второй соревновательный день она одержала четыре победы при трёх ничьих и одном поражении и не позволила Александре Костенюк поспорить за золото. Причём в заключительной партии россиянка не оставила шансов украинке Анне Музычук, которая затем отказалась пожать ей руку. У мужчин к титулу в рапиде присовокупил ещё один трофей Магнус Карлсен, всего на полбалла опередивший Даниила Дубова. И если бы у последнего ранее не отобрали их за договорной характер матча с Яном Непомнящим, он бы финишировал вровень с норвежцем и выяснял бы с ним отношения на тайбрейке. Замкнул тройку призёров ещё один россиянин Владислав Артемьев.

Первый соревновательный день чемпионата мира по блицу омрачила скандальная партия Яна Непомнящего и Даниила Дубова. Шахматисты произвели по 12 ходов конями и согласились на ничью. Судьи признали её договорной и отменили результат — в итоге оба лишились по полбалла.

Россияне подали апелляцию, но после трёхчасового рассмотрения её отклонили. Дубов же вскоре объяснил в соцсетях, почему согласился на мирный исход поединка с соотечественником. По его словам, это было связано с усталостью, поскольку организаторы отложили все партии, когда рассматривали жалобу Юй Янъи после матча с Эндрю Хонгом. Представитель КНР сетовал на неработающие часы.

«Непрофессиональным игрокам скажу, что дополнительный час ожидания во время блиц-ивента — это действительно абсурд. Что можно обсуждать в течение часа? Продолжать встречу никак, перезапустить её — тоже. А у вас двести человек, которые устали и просто хотят начать новый раунд. Не единственный пример плохой (по крайней мере, на мой взгляд) работы арбитров здесь, но весьма примечательный. И моё противостояние с Непомнящим никогда бы не состоялось без этой чепухи раньше в тот же день», — подчеркнул гроссмейстер.

Также по теме Затмив Карлсена: Гунина, Артемьев и Рязанцев захватили лидерство на чемпионате мира по блицу Валентина Гунина уверенно лидирует после стартового дня на чемпионате мира по блицу в Самарканде. Россиянка одержала восемь побед и...

В Федерации шахмат России же смирились с вердиктом. Глава организации Андрей Филатов сказал, что ФШР с уважением относится к решению главного рефери и апелляционного комитета.

И надо же такому случиться, что именно полбалла в итоге не хватило Дубову, чтобы настичь Магнуса Карлсена в таблице. Причём уже после первого субботнего тура отечественный атлет неожиданно вырвался на вершину.

Норвежец уступил чёрными Максиму Вашье-Лаграву. В дебюте действующий чемпион, будто бы не до конца пришедший в себя после напряженного предыдущего дня, допустил массу ошибок и позволил французу завладеть подавляющим преимуществом. Тот воспользовался шансом и на 47-м ходу вынудил маститого оппонента сдаться.

В то же время Даниил расправился с Мохаммадом Амином Табатабаи. Однако в дальнейшем он свёл вничью четыре партии: с Арьюном Эрегаиси, Вашье-Лагравом, Баадуром Жобавой и Дмитрием Андрейкиным.

Собственно, в двух последних встречах у россиянина не выдержали нервы. Сначала он чёрными всего за семь ходов разошёлся миром с представителем Грузии, не блиставшим в Самарканде, а затем фактически в решающем для себя противостоянии белыми не сумел дожать соотечественника. Причём инициативой скорее владел Андрейкин, и Дубов вынужден был поделить очки. Таким образом, молодому спортсмену на финише ощутимо не хватило сил.

Тем обиднее, что Карлсен сам давал преследователю шансы. Одержав шесть побед подряд, он не сумел одолеть Володара Мурзина и Левона Ароняна чёрными фигурами. Но этого хватило для того, чтобы второй год подряд выиграть первенство планеты по блицу. А с учётом завершившегося чуть раньше ЧМ по рапиду, скандинав оформил золотой дубль.

Отрадно, что помимо Дубова место на пьедестале нашлось Владиславу Артемьеву, набравшему во второй соревновательный день шесть очков и в упорной борьбе за бронзу опередившему Вашье-Лаграва.

Ровно на балл от него отстали Ян Непомнящий и Денис Лазавик, а на 1,5 — Александр Грищук, Андрейкин и Рудик Макарян. В любом случае прогресс по сравнению с предыдущим ЧМ, где отечественные гроссмейстеры не попали в призы, ощутимый. Об этом напомнили и в ФШР.

«Поздравляю наших спортсменов Дубова и Артемьева с завоеванием серебряной и бронзовой медалей на ЧМ по блицу. Они уступили только сильнейшему шахматисту планеты — Карлсену, поэтому это великолепный результат и большая радость для отечественных болельщиков», — заявил исполнительный директор федерации Александр Ткачёв.

Но всё же без ложки дёгтя не обошлось. А Непомнящий даже опубликовал в соцсетях пост, в котором с сарказмом пожелал ФИДЕ на Новый год «прозрачности, честности, чётких правил, единых стандартов, мудрых судей и внимательных организаторов».

Карлсена на итоговой пресс-конференции также не могли не спросить про обнуление результата в партии россиян, невольно оказавшее ему помощь в борьбе за золото. И чемпион ожидаемо поддержал решение арбитров.

«Думаю, правильно, что их наказали... Очевидно, то, как они решили сыграть вничью, выглядело странно для профессиональных шахматистов. Важно, что теперь люди будут думать дважды, прежде чем устраивать такое. При этом Даниил в целом хорошо выступил», — подчеркнул Карлсен.

Зато у женщин помешать Валентине Гуниной завоевать трофей могла разве что она сама. В пятницу она потрясающе стартовала, одержав восемь побед в девяти встречах и обеспечила себе отрыв в 1,5 балла от ближайших преследовательниц.

Разумеется, при таком раскладе россиянка в субботу имела право даже на ряд осечек. Впрочем, открыла день она успехом в противостоянии с Леей Гарифуллиной, а затем поделила очки с другой соотечественницей Екатериной Лагно. Потом последовала ничья с одной из главных конкуренток Турмунхийн Мунхзул. А Чжу Цзиньэр отечественная спортсменка и вовсе уступила, но больше потерь себе не позволяла.

Этим воспользовалась занявшая в итоге второе место Александра Костенюк, набравшая в субботу 6,5 балла и сократившая отставание от лидера всего до 0,5 очка. Таким образом, перед заключительным туром она вполне могла обойти россиянку в случае её неудачи. Всё решилось в противостоянии с украинкой Анной Музычук. В нужный момент Гунина собралась и белыми за 35 ходов преподала сопернице мастер-класс, закончив турнир на мажорной ноте. Украинка же ожидаемо отказалась от рукопожатия.

Впрочем, едва ли это сильно расстроило Валентину. Одним из первых с завоеванием золота её поздравил Непомнящий. А потом она не справилась с нервами и расплакалась.

«Это самый тяжёлый и серьёзный турнир в году, а я просто обожаю блиц, это одно из самых весёлых соревнований для меня. В последнем туре я играла белыми и понимала, что надо приглушить эмоции, чтобы достичь результата, на ничью рассчитывать было нельзя. В целом для зрителей чемпионат получился интересным — я сама, когда являюсь болельщиком, люблю такие напряжённые концовки», — цитирует чемпионку ТАСС.

Поздравил её с успехом и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, подчеркнувший, что она заняла первое место благодаря исключительному спортивному духу. Филатов же назвал триумф подопечной подарком на Новый год.

«На счету россиянок две высшие награды, которые разыгрывались в Самарканде в женских соревнованиях. Мы гордимся нашими девушками, показавшими выдающийся результат и прославившими отечественную школу шахмат», — отметил функционер.

При этом чемпионка мира в рапиде Анастасия Боднарук, как и обещала, действовала в блице расслабленно и с 9,5 очками не попала даже в топ-30. Лагно в итоге поделила четвёртую позицию с Мунхзул, ровно на балл отстав от третьей строчки. Александра Горячкина довольствовалась 11-м местом.