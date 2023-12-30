RT в Telegram
Подпишись

Смагин назвал блестящим выступление россиян на чемпионате мира по рапиду и блицу

Короткая ссылка
Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин назвал блестящим выступление россиян на чемпионате мира по рапиду и блицу.
Смагин назвал блестящим выступление россиян на чемпионате мира по рапиду и блицу
  • Gettyimages.ru

«Считаю, что наши ребята показали блестящий результат, наверное, на большее рассчитывать было и нельзя, особенно в мужской части. Там доминирует Магнус Карлсен, он выиграл турнир по обеим дисциплинам», — приводит слова Смагина ТАСС.

По итогам турнира по рапиду лучшим из россиян оказался Володар Мурзин, ставший пятым. На чемпионате по блицу Даниил Дубов и Владислав Артемьев заняли второе и третье места соответственно.

Ранее сообщалось, что Филатов назвал триумфом победы россиянок на чемпионате мира по рапиду и блицу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить