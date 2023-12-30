Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин назвал блестящим выступление россиян на чемпионате мира по рапиду и блицу.

«Считаю, что наши ребята показали блестящий результат, наверное, на большее рассчитывать было и нельзя, особенно в мужской части. Там доминирует Магнус Карлсен, он выиграл турнир по обеим дисциплинам», — приводит слова Смагина ТАСС.

По итогам турнира по рапиду лучшим из россиян оказался Володар Мурзин, ставший пятым. На чемпионате по блицу Даниил Дубов и Владислав Артемьев заняли второе и третье места соответственно.

Ранее сообщалось, что Филатов назвал триумфом победы россиянок на чемпионате мира по рапиду и блицу.