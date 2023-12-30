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Карлсен считает справедливым наказание Дубова и Непомнящего за договорную ничью

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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен считает справедливым наказание россиян Даниила Дубова и Яна Непомнящего за договорную ничью на чемпионате мира по блицу.
Карлсен считает справедливым наказание Дубова и Непомнящего за договорную ничью
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Думаю, это правильно, что их наказали. Важно, что теперь люди будут думать дважды, прежде чем устраивать такое», — приводит слова Карлсена ТАСС.

В 11-м туре Дубов и Непомнящий исполнили на доске «танец маленьких лошадей» и согласились на ничью. После матча Международная шахматная федерация опубликовала отчёт судьи из Словакии Ивана Сыровы, решившего поставить россиянам ноль очков за договорную игру.

По итогам турнира Карлсен стал чемпионом мира, Дубов занял второе место, а Непомнящий — пятое.

Ранее Непомнящий пожелал ФИДЕ мудрых судей после скандала на чемпионате мира по блицу.

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