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Непомнящий пожелал ФИДЕ мудрых судей после скандала на чемпионате мира по блицу

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Российский шахматист Ян Непомнящий раскритиковал Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) после окончания чемпионата мира по блицу в Самарканде (Узбекистан).
Непомнящий пожелал ФИДЕ мудрых судей после скандала на чемпионате мира по блицу
  • AFP

«Пусть 2024 год принесёт ФИДЕ всё, чего ей так не хватает: прозрачность, честность, чёткие правила, единые стандарты, мудрых судей», — написал Непомнящий.

По итогам турнира Непомнящий набрал 14 баллов и занял пятое место.

В 11-м туре Дубов и Непомнящий исполнили на доске «танец маленьких лошадей» и согласились на ничью на 13-м ходу. После матча Международная шахматная федерация опубликовала отчёт судьи из Словакии Ивана Сыровы, решившего поставить россиянам ноль очков за договорную игру.

Ранее Дубов раскритиковал работу судей после матча с Непомнящим на ЧМ по блицу.

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