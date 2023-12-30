Непомнящий пожелал ФИДЕ мудрых судей после скандала на чемпионате мира по блицу
- AFP
«Пусть 2024 год принесёт ФИДЕ всё, чего ей так не хватает: прозрачность, честность, чёткие правила, единые стандарты, мудрых судей», — написал Непомнящий.
По итогам турнира Непомнящий набрал 14 баллов и занял пятое место.
В 11-м туре Дубов и Непомнящий исполнили на доске «танец маленьких лошадей» и согласились на ничью на 13-м ходу. После матча Международная шахматная федерация опубликовала отчёт судьи из Словакии Ивана Сыровы, решившего поставить россиянам ноль очков за договорную игру.
Ранее Дубов раскритиковал работу судей после матча с Непомнящим на ЧМ по блицу.