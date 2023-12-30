Дубов раскритиковал работу судей после матча с Непомнящим на ЧМ по блицу

Российский гроссмейстер Даниил Дубов подверг критике работу судей после матча с соотечественником Яном Непомнящим на чемпионате мира по блицу 2023 года в Самарканде (Узбекистан).

«Такие партии практически всегда являются обратной связью на действия организаторов и работу судей. Касательно партии с Артемьевым: он опоздал на 1,5 минуты. Играть с форой я не хотел, ждать 1,5 минуты и играть в буллет тоже не хотел», — сообщил Дубов на своей странице в социальной сети.

Гроссмейстер заявил, что прошедший день стал худшим за всё время его выступлений на чемпионатах мира по блицу и рапиду в плане работы судей.

«С 2013 года я пропустил только чемпионат в 2017 году и могу сказать, что сегодня был, на мой взгляд, с отрывом худший день за все мои чемпионаты в плане работы судей и организации. И на дебют партии с Непомнящим это, очевидно, повлияло», — подытожил он.

В 11-м туре Дубов и Непомнящий исполнили на доске «танец маленьких лошадей» и согласились на ничью на 13-м ходу. После матча Международная федерация шахмат опубликовала отчёт судьи словака Ивана Сирови, решившего поставить россиянам ноль очков за договорную игру.

Ранее сообщалось, что апелляционный комитет чемпионата мира в Самарканде оставил в силе решение о Непомнящем и Дубове.