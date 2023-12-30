Апелляционный комитет ЧМ оставил в силе решение о Непомнящем и Дубове

Апелляционный комитет чемпионата мира по блицу 2023 года вынес решение по запросу российских гроссмейстеров Яна Непомнящего и Даниила Дубова.

Комиссия оставила в силе решение судьи турнира Ивана Сыровы о присуждении россиянам нуля очков за ничью, сообщает пресс-служба ФИДЕ.

В 11-м туре Дубов и Непомнящий исполнили на доске «танец маленьких лошадей» и согласились на ничью на 12-м ходу. Сыровы решил поставить россиянам по ноль очков, посчитав, что они сыграли договорную партию.

Первенство планеты по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде. Призовой фонд турнира — $1 млн.

Ранее судья ЧМ по блицу заявил, что Дубов и Непомнящий заранее спланировали результат встречи.





