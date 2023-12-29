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Судья ЧМ по блицу: Дубов и Непомнящий заранее спланировали результат встречи

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Главный судья чемпионата мира по блицу Иван Сыровы считает, что принял правильное решение по ситуации в матче между россиянами Яном Непомнящим и Даниилом Дубовым.
Судья ЧМ по блицу: Дубов и Непомнящий заранее спланировали результат встречи
  • РИА Новости

«Проверив партию, я подождал, пока оба игрока закончат свои игры в 12-м туре, и попросил их подтвердить, сделали ли они вышеупомянутые ходы. Они оба подтвердили, но не увидели в этом никакой проблемы. С моей точки зрения, оба игрока ответственны за это, считаю, что они заранее спланировали результат», — цитирует Сыровы пресс-служба ФИДЕ.

Арбитр подчеркнул, что его мнение «основано на ходах, которые они сделали».

В 11-м туре Дубов и Непомнящий исполнили на доске «танец маленьких лошадей» и согласились на ничью на 12-м ходу. Сыровы решил поставить Дубову и Непомнящему по нулю.

Напомним, что первенство планеты по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Призовой фонд турнира — $1 млн.

Ранее сообщалось, что Непомнящий и Дубов подали апелляцию на решение судьи на ЧМ по блицу.

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