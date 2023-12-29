Непомнящий и Дубов подали апелляцию на решение судьи на ЧМ по блицу

В Федерации шахмат России (ФШР) сообщили, что российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Ян Непомнящий не согласились с решением главного арбитра чемпионата мира по блицу 2023 года.

«Гроссмейстеры подали апелляцию, ждём её результата», — сообщает пресс-служба ФШР.

В федерации уточнили, что в 11-м туре Дубов и Непомнящий исполнили на доске «танец маленьких лошадей» и согласились на ничью на 12-м ходу. Главный судья Иван Сыровы «решил поставить Дубову и Непомнящему в их партии по нулю».

Напомним, что первенство планеты по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Призовой фонд турнира — $1 млн.

Ранее сообщалось, что Владислав Артемьев и Дубов лидируют после первого дня чемпионата мира по блицу.