Артемьев и Дубов лидируют после первого дня чемпионата мира по блицу

Российский шахматист Владислав Артемьев вышел в лидеры турнирной таблицы после первого дня чемпионата мира по блицу в Самарканде (Узбекистан).

После 12 туров россиянин набрал девять очков. Столько же очков набрал его соотечественник Даниил Дубов. Тройку замыкает норвежец Магнус Карлсен (девять).

Ян Непомнящий, на счету которого также девять очков, занимает четвёртое место.

Напомним, что первенство планеты по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря. Призовой фонд турнира — $1 млн.

Ранее сообщалось, что Гунина лидирует на чемпионате мира по блицу после первого игрового дня.