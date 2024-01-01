«На роль Кевина подойдёт Пиняев»: футбольные эксперты о ремейке «Один дома», пении Дзюбы и праздновании Нового года

Роль Кевина Маккалистера в ремейке фильма «Один дома» подошла бы хавбеку «Локомотива» Сергею Пиняеву. Об этом RT в шутку заявил бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов. При этом он считает, что грабителей могли бы сыграть форвард «Спартака» Квинси Промес и защитник «Крыльев Советов» Роман Евгеньев. В свою очередь, Руслан Пименов ответил, с кем из коллег празднование Нового года может затянуться до 8 января, Дмитрий Селюк предположил, какую песню мог бы исполнить Артём Дзюба по случаю праздника, а Константин Генич раскрыл, кто ассоциируется у него с символом 2024-го — Зелёным Деревянным Драконом.

С кем в отечественном футболе у вас ассоциируется год Зелёного Деревянного Дракона?

Владислав Радимов: Игорь Осинькин, но в несколько другом ключе: это классный, добродушный дракон. Не деревянный, а плюшевый и очень добрый.

Руслан Пименов: Сергей Игнашевич. Очень могущественный и никогда не улыбающийся специалист (смеётся).

Дмитрий Селюк: Вы знаете, драконов в нашем футболе не встречал. Встречаются зайчики, черепашки и обезьянки, но не более того.

Константин Генич: Мой дракон будет не деревянным, а огнедышащим. Наиболее подходящей кандидатурой видится Артём Дзюба: такой же большой. У него хоть и одна голова, но две руки — обе рабочие, кстати. Артём способен произнести любую речь так, что она будет словно пламя.

Что бы вы пожелали в Новом году одному из коллег и себе?

Радимов: Пожелаю Дмитрию Хохлову вернуться во взрослый футбол после его плодотворной работы с молодёжной командой «Локомотива». У него большой тренерский талант. Он перезагрузится и продемонстрирует все свои способности. А себе загадаю семейного счастья. Встретил ту девушку, которую искал всю жизнь, и надеюсь, наши совместные планы сбудутся.

Пименов: Хотелось бы увидеть Игоря Семшова на должности главного тренера. У него отличный потенциал, говорю искренне. Себе любимому пожелаю устроиться в клуб! Желательно в московский, но не обязательно.

Селюк: Себе и остальным от всего сердца пожелаю здоровья — без этой составляющей всё остальное теряет всякий смысл. А также всего наилучшего Хосепу Гвардиоле: мы в 2023-м помирились, и я снял проклятие с «Манчестер Сити», благодаря чему он и завоевал столько титулов.

Генич: Себе загадал бы сохранять мотивацию и любовь к профессии. На данный момент мне это удаётся. 2024-й — високосный год. Надеюсь, он пройдёт без эксцессов и потрясений. Хочу, чтобы работа возбуждала. С любимой женой таких проблем нет, надеюсь, не будет и здесь. Касаемо других людей: пожелаю оставаться таким же профессиональным, спокойным и вразумительным своему руководителю — Сергею Акулинину. Он трудится в непростом мужском коллективе с повышенным содержанием тестостерона. Надеюсь, буду подкидывать ему как можно меньше различных проблем.

Кто в российском футболе способен сказать лучший новогодний тост?

Радимов: Константин Генич или Дмитрий Губерниев — кто же ещё?

Пименов: Назову человека из пляжного футбола — это Борис Никоноров.

Селюк: С одной стороны, на это способен Александр Григорян, с другой, он относится к категории людей, которым я бы всё же не доверял говорить тост. Выберу Андрея Аршавина. Он порой с абсолютно серьёзным видом говорит саркастические вещи.

Генич: Самый неординарный тост может сказать Александр Григорян. У него потрясающая начитанность и память. Однако назову всё же другого человека — Валерия Карпина. Услышать его «Ну и?» под бой курантов было бы максимально круто.

С кем из футболистов празднование Нового года может затянуться до 8 января?

Радимов: Тут даже нечего обсуждать… Человек сейчас на Кипре играет (намёк на Александра Кокорина. — RT)! Тут не только до восьмого числа можно затусить, а на полтора года в загул уйти.

Пименов: Пусть будет Димка Булыкин, который познакомил меня с ночной жизнью.

Селюк: В кого ни плюнь — все до 13-го будут готовы феерить, не то что до 8-го. Полагаю, многие игроки отмечают уже с начала декабря. Для них самое главное — наличие напитков. Даст бог, получится отойти к середине января.

Генич: Думаю, связка Георгий Джикия — Александр Соболев умеет прекрасно отдыхать. Ребята обладают большим опытом в этом плане.

Прямую трансляцию празднования Нового года с чьим участием вы бы посмотрели?

Радимов: По долгу службы настолько часто контактирую со всеми футбольными людьми, что лишний раз лицезреть кого-то из них нет никакого желания (смеётся).

Пименов: Пьедестал почёта будет выглядеть так: третье и второе места — Владислав Радимов и Ролан Гусев соответственно. Они смешно преподносят интересные истории из прошлого. Лучший в этой номинации — бывший хавбек «Торпедо» Сергей Кормильцев. Легендища! У него миллион юморных баек, способных поднять настроение в новогоднюю ночь.

Селюк:Часть игроков выходят в эфир не по собственному желанию. Этого хотят их жёны (смеётся). Многие не могут связать трёх слов, когда дают интервью, а вы хотите сразу онлайн-трансляцию.

Генич: На мой взгляд, было бы интересно посмотреть прямое включение Андрея Аршавина. У него небанальное, необычное поведение. Все ждут воодушевляющих фраз, а он сказал бы: «Всё будет хорошо, но не сейчас». Или что-нибудь этакое.

Какое шоу следует снять в 2024 году вместо «Ну так нельзя» и кто должен стать его ведущими?

Радимов: Роман Широков и Леонид Слуцкий в передаче «Сиди дома, не для тебя играем». Эта фраза надолго останется в моей памяти. А из-за новоиспечённого тренера «Шанхай Шеньхуа» стоит перевести её на китайский язык. Может набирать огромное количество просмотров.

Пименов: «Я тебе в лоб дам, я капитан команды». Ведущий — Сергей Овчинников.В эту часть головы от него может прилететь, если переберёшь со спиртным, ведь он уже 12 лет не прикасается к горячительным напиткам.

Селюк: Ведущим будет Василий Уткин, а название шоу — «Хочу всё иметь» по аналогии с «Хочу всё знать». Хоть моя и Васина точка зрения не всегда совпадают, его очень приятно слушать, хорошо к нему отношусь.

Генич: Создать полноценную альтернативу этой нашумевшей программе практически невозможно. Её могут осуждать и те, кто смотрел, и те, кто только слышал о ней. Не готова наша футбольная общественность к подобным форматам в полной мере. Считаю, элитным было бы шоу о здоровье с Еленой Малышевой. Туда можно пригласить врачей из команд РПЛ. Представьте: они обсуждают травмы, а на сцену выходит человек в костюме коленного сустава. Полагаю, это могло бы иметь определённый успех.

Три игрушки или шара с изображением каких футболистов или тренеров вы бы повесили себе на ёлку?

Радимов: На сто процентов уверен, что там бы присутствовал Сергей Карасёв с гитарой. Валерий Карпин тоже обязан быть. На верхушку определил бы Владимира Быстрова — подальше и повыше, дабы его было похуже видно. Не вешать его вовсе? Ну, а как быть без чего-то смешного? На ёлке же должен быть клоун.

Пименов: У меня будет красно-зелёная ёлка: Дмитрий Сенников, его тёзка Сычёв и Динияр Билялетдинов.

Селюк: Если мы говорим про украшение, то повешу шарики с изображениями Юрия Сёмина, Валерия Газзаева и Сергея Семака.

Генич: Владимир Ивич, Борис Аболин и Георгий Черданцев.

Назовите ворчливого Гринча из российского футбола, способного украсть Рождество?

Радимов: Евгений Ловчев.Безумно люблю его, но когда начинаешь с ним беседовать, то все проблемы российского футбола вылезают наружу.

Пименов: Ох, обидеться же могут… Назову Игоря Чугайнова — дисциплинированный дедушка-наставник, в хорошем смысле.

Селюк: ИльяГеркус! Когда здороваешься с ним, надо следить, чтобы на руке остались все пять пальцев.

Генич: Это может быть Дмитрий Губерниев: он способен как разукрасить, так и сделать невыносимым любой праздник!

Чью картонную фигуру следует поставить у отдела с алкоголем, чтобы отбить желание злоупотреблять в праздники?

Радимов: Слушайте, посмотрите на Рашида Рахимова… Не дай бог кто-то из игроков попадётся ему на глаза в подобной обстановке. Знаю наставника лично. Других кандидатур попросту нет. Взгляните, какой дисциплинированный у него «Рубин».

Пименов: Опять же — Сергей Овчинников. Всё будет строго, а заодно сразу там же и будет снята передача «Я тебе в лоб дам».

Селюк: Наши специалисты скорее сыграют с подопечными в игру «Кто больше выпьет». И даже не знаю, на кого поставить в этой схватке. Силы будут равны. А вот отбить желание пить ни у кого из тренеров не получится.

Генич: Президента Медиалиги Николая Осипова. Он бы мотивировал: «Не перестанете гулять и пить — в скором времени будете выступать в моей лиге вместо РПЛ».

Чью бы фигуру поставили у ёлочного базара в целях увеличения количества продаж?

Радимов: Артёма Дзюбы. Где он, там всегда скопление людей. Он хорош в маркетинге.

Пименов: Дмитрия Сенникова. Он у нас очень красивый — завоюет сердца прекрасной половины человечества.

Селюк: Да хотя бы Юрия Сёмина или Сергея Юрана. Но речь идёт не о ёлочном базаре, вы же понимаете? Эти же картонки будут стоять у магазина с алкоголем.

Генич: SMM и маркетинговые отделы «Динамо». Всё, что они делают, просто блестяще.

Кто из российских футболистов ассоциируется у вас с селёдкой под шубой, а кто — с курицей на банке?

Радимов: Сельдь под шубой — это вкусно и по-доброму, а также необходимо к новогоднему столу. Значит, выберу Мишу Кержакова — добрый и улыбчивый парень.

Пименов: Первое — Антон Бобёр. Бобёр, селёдка, шуба — интересная история. Курица на банке — это все запасные вратари ЦСКА за последние 20 лет, остававшиеся в тени Игоря Акинфеева.

Селюк: Салат с сельдью ассоциируется с любым игроком израильского происхождения. Это же, можно сказать, практически еврейское блюдо! А ёрзать на банке, думаю, может Артём Дзюба.

Генич: Салатом пусть будет Гильермо Абаскаль — такой же многослойный и с большим количеством ингредиентов. Не в обиду болельщикам «Спартака»! Что касается курицы на банке, то в шутливом новогоднем контексте доверю эту роль Рифату Жемалетдинову. Хотя в этом сезоне он регулярно забивал после выхода на замену.

Кто из футболистов способен накрыть лучший новогодний стол?

Радимов: Вне конкуренции Егор Титов. Крайне гостеприимный человек, к тому же обладающий отличным вкусом. Он способен накрыть замечательный стол.

Пименов: Это точно Дмитрий Лоськов! Он может организовать прекрасное застолье. К тому же у него отличные мясные заготовки.

Селюк: Прекрасную поляну может накрыть Валерий Газзаев, причём кухня будет с кавказским, осетинским оттенком.

Генич: Денис Глушаков. Мне кажется, у него щедрая душа. Также назову Георгия Джикию — он смотрит кулинарные каналы и знает толк в еде. Как капитан сборной России с грузинскими корнями не сможет накрыть новогодний стол?

Кто из футболистов идеально подошёл бы на главные роли в ремейке культового фильма «Один дома»?

Радимов: А что тут думать? На роль Кевина Маккаллистера подойдёт Сергей Пиняев — он даже внешне похож. А грабителей — Роман Евгеньев и Квинси Промес.

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Пименов: Нормальный, честный бандит — это Заза Джанашия и его друзья (смеётся). К нему в компанию отправлю Александра Черникова — зарабатывал красные карточки и постоянно куда-то летел в подкатах. Хотя сейчас чуть успокоился.Мальчиком будет Александр Точилин — в моей команде должен быть хотя бы один рыжий человек.

Селюк: Кевин — Андрей Аршавин. Весёлый парень, который знает, что делает. Симпатизирую ему, как и главному герою картины. А бандитом будет Вася Уткин! Своими высказываниями он может заставить многих чувствовать себя неловко. Причём он будет действовать в одиночку. Мужчина внушительных габаритов. Он справится!

Генич: Мальчик — Серёга Пиняев. Грабителями, в хорошем смысле слова, назову двух колумбийцев и лучших бомбардиров РПЛ — Матео Кассьерру и Джона Кордобу.

Кто по манере поведения на поле больше всего напоминает чушпана?

Радимов: Александр Соболев. Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором.

Пименов: Мне облегчил работу Руслан Нигматуллин. Говоря на языке этого сериала, он признался, что сам был в компании чушпанов.

Селюк: У меня будет достаточно серьёзный ответ. Многие люди старой формации не понаслышке знают, о чём повествуется в сериале, и подтвердят: раньше было больше людей, которым можно доверять. Их слово чего-то стоило. А сейчас чушпанское поведение стало практически повсеместным, не только в футболе.

Генич: Оставлю этот вопрос без ответа, чтобы никто не обиделся.

Какую песню в Новогоднюю ночь обязан исполнить и выложить в сеть Артём Дзюба ради болельщиков?

Радимов: У Артёма полный порядок с самоиронией, поэтому это должна быть композиция группы «Вирус» под названием «Ручки».

Пименов: «Постой, паровоз» из кинофильма «Операция Ы». Нестареющая классика.

Селюк: Вообще, ему лучше не петь. Получается, мягко говоря, так себе. Думаю, Артём сможет что-то зачитать. Например, песню кубанских казаков: «Ой, ручки вы мои шаловливые».

Генич: Может, в связи с отъездом Слуцкого исполнит некую композицию на китайском языке? Ведь их союз на время распался.

Кто из футболистов мог бы озвучить названия станций Московского метрополитена к новогодним праздникам?

Радимов: Виктор Гончаренко. Без лишних слов.

Пименов: Думаю, Игорь Семшов и микрофон — это интересное сочетание. Пусть немного попищит.

Селюк: В сети гуляет видео, где шеф-повар Нусрет Гёкче нарезает стейк для Александра Кокорина. Так вот, там есть прекрасный закадровый голосок — им можно смело озвучивать станции метрополитена. К слову, вряд ли он принадлежит Александру Соболеву.

Генич: У меня есть молниеносный ответ — без доли сомнения назову Игоря Дивеева. С его голосом он обязан быть диктором.