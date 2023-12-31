Президент РПЛ не включил Промеса в символическую сборную первой части сезона
- РИА Новости
«Сафонов, Сантос, Алонсо, Осипенко, Волков, Лаксальт, Сперцян, Вендел, Чалов, Глушенков, Кордоба. Без Промеса? Глушенков, по моему мнению, вообще номер один», — цитирует Алаева Sport24.
Промес стал лучшим ассистентом в первой половине сезона-2023/24. На его счету шесть результативных передач, а также шесть забитых мячей.
Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал красно-белых главным разочарованием чемпионата России в 2023 году.