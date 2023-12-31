Президент РПЛ не включил Промеса в символическую сборную первой части сезона

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал свою символическую сборную по итогам первой части сезона российского чемпионата.

«Сафонов, Сантос, Алонсо, Осипенко, Волков, Лаксальт, Сперцян, Вендел, Чалов, Глушенков, Кордоба. Без Промеса? Глушенков, по моему мнению, вообще номер один», — цитирует Алаева Sport24.

Промес стал лучшим ассистентом в первой половине сезона-2023/24. На его счету шесть результативных передач, а также шесть забитых мячей.

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал красно-белых главным разочарованием чемпионата России в 2023 году.