Камоцци назвал «Спартак» главным разочарованием этого года

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал красно-белых главным разочарованием чемпионата России в 2023 году.

«Главное разочарование этого года из команд — «Спартак». Из игроков, кто разочаровал в этом году, отмечу Хесуса Медину», — цитирует Камоцци Sport24.

Столичный клуб по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Полузащитник красно-белых Хесус Медина перешёл в столичный клуб из ЦСКА этим летом за €6 млн. В нынешнем сезоне парагваец провёл за «Спартак» 18 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

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