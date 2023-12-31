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Камоцци назвал «Спартак» главным разочарованием этого года

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал красно-белых главным разочарованием чемпионата России в 2023 году.

«Главное разочарование этого года из команд — «Спартак». Из игроков, кто разочаровал в этом году, отмечу Хесуса Медину», — цитирует Камоцци Sport24.

Столичный клуб по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38). 

Полузащитник красно-белых Хесус Медина перешёл в столичный клуб из ЦСКА этим летом за €6 млн. В нынешнем сезоне парагваец провёл за «Спартак» 18 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил своё новогоднее пожелание всему российскому футболу.

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