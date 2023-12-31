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Каррера: пусть УЕФА разрешит российским командам выступать в еврокубках

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил своё новогоднее пожелание всему российскому футболу.
Каррера: пусть УЕФА разрешит российским командам выступать в еврокубках
  • Gettyimages.ru

«Что бы пожелал российскому футболу в следующем году? Пусть УЕФА разрешит российским командам выступать в еврокубках!» — заявил Каррера Sport24.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

26 сентября исполком организации допустил российские сборные до 17 лет к соревнованиям. После этого в ряде стран объявили о бойкоте матчей с Россией. 10 октября стало известно, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам.

Ранее футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, кого считает человеком года в российском футболе.

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