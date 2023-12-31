Орлов назвал Никиту Симоняна человеком года в российском футболе

Футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, кого считает человеком года в российском футболе.

«Человек года в российском футболе — Никита Палыч Симонян. Он в 97 лет продолжает быть образцом футбольной культуры и работает в РФС», — заявил Орлов Sport24.

Симонян является олимпийским чемпионом 1956 года. За свою карьеру он успел выступить в таких клубах, как «Динамо» Сухуми, «Крылья Советов», «Спартак», и за сборную СССР. Был тренером национальной команды СССР, «Спартака», «Арарата» и «Черноморца».

С сентября 1992 года 97-летний специалист является первым вице-президентом Российского футбольного союза (РФС). Трижды (в 2009—2010, в 2012 и 2015 годах) являлся исполняющим обязанности президента РФС.

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