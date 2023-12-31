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Зиньковский: для «Спартака» год был тяжёлый — могли быть выше в таблице

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался об итогах года для красно-белых.
Зиньковский: для «Спартака» год был тяжёлый — могли быть выше в таблице
  • РИА Новости

«Тяжёлый был год. Много всего произошло, особенно в этой части сезона. Не буду ставить оценку. Но, конечно же, не очень хорошо. Потому что могли быть выше. Недобрали очков — достаточное количество. Были матчи, где могли больше набирать. Хочется быть выше в турнирной таблице», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

Столичный клуб по итогам 18 туров с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38). 

В нынешнем сезоне игрок провёл 24 матча за красно-белых во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Ранее Чернов поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим 2024 годом.

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