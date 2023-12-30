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Чернов поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим 2024 годом

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Защитник «Спартака» Никита Чернов поздравил болельщиков красно-белых с наступающим 2024 годом.
Чернов поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим 2024 годом
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я бы хотел поздравить болельщиков «Спартака» и всех неравнодушных к нашей команде с наступающим праздником. Желаю всем здоровья и добра, пусть у вас всегда горят глаза», — заявил Чернов Metaratings.ru.

Он также выразил надежду, что команда в следующем году сможет порадовать своих фанатов результатами. 

27-летний футболист провёл за столичный клуб в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ) 13 матчей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €1,8 млн.

Ранее Чернов рассказал о своих традициях на Новый год.

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