Чернов поздравил болельщиков «Спартака» с наступающим 2024 годом

Защитник «Спартака» Никита Чернов поздравил болельщиков красно-белых с наступающим 2024 годом.

«Я бы хотел поздравить болельщиков «Спартака» и всех неравнодушных к нашей команде с наступающим праздником. Желаю всем здоровья и добра, пусть у вас всегда горят глаза», — заявил Чернов Metaratings.ru.

Он также выразил надежду, что команда в следующем году сможет порадовать своих фанатов результатами.

27-летний футболист провёл за столичный клуб в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ) 13 матчей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €1,8 млн.

Ранее Чернов рассказал о своих традициях на Новый год.