Защитник «Спартака» Чернов: бросаю бумажки в шампанское под бой курантов

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о своих традициях на Новый год.

«Какие традиции на Новый год? Бросать бумажки в бокал шампанского под бой курантов. Почти всегда успеваю. Главное, маленькую бумажку подготовить и правильно загадать желание», — цитирует Чернова Metaratings.ru.

27-летний футболист провёл за столичный клуб в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ) 13 матчей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €1,8 млн.