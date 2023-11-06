Грозит до семи лет тюрьмы: в отношении экс-боксёра Иванова возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении экс-чемпиона Европы по боксу Никиты Иванова. Ему грозит до семи лет лишения свободы. По данным СМИ, Иванов напал на молодого человека возле одного из заведений в центре Москвы, подрался с охранниками, а затем стрелял в них из травматического пистолета. Григорий Дрозд, лично знакомый с задержанным, выразил надежду, что тот сделает правильные выводы из произошедшего. А Андрей Корешков считает, что профессиональным бойцам не следует применять боксёрские навыки в обычной жизни.

«Он стоял с пистолетом, махал им направо и налево»

Бывший чемпион Европы по боксу Никита Иванов, устроивший массовую драку в одном из столичных ресторанов, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в МВД.

«Следователями СО ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), в отношении жителя Тамбовской области 1986 года рождения, ранее задержанного за совершение противоправного деяния у одного из заведений в центре Москвы», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По её словам, спортсмену грозит до семи лет лишения свободы.

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Скандальный инцидент произошёл в столичном заведении вечером 5 ноября. Как видно на записи видеокамеры, мужчина подошёл к одному из молодых людей и начал беседовать с ним, а потом толкнул его. Тот ответил. Завязалась драка. В неравной схватке бывший боксёр серией мощных ударов сбил оппонента с ног.

Но даже на этом он не остановился и продолжил избивать его, пока другой присутствующий пытался оттащить агрессивного мужчину в сторону. Далее пострадавшего увели, а наружу вышли охранники. С одним из них экс-чемпион Европы также вступил в конфликт и сильным ударом повалил на землю.

Однако сотрудник заведения сумел подняться и оказал серьёзное сопротивление сопернику. К тому же на помощь ему подоспел коллега. Вместе им удалось сбить посетителя бара с ног. Но тот всё равно не успокоился, неожиданно достал травматический пистолет и произвёл несколько выстрелов охранникам по ногам. Лишь после этого незнакомый мужчина сумел выбить оружие из рук нападавшего.

По словам пострадавшего Олега Гусаревича, которого боксёр избил первым, причиной конфликта послужила просьба Иванова угостить его сигаретой. Он вышел наружу с супругой и обратился к двум молодым людям, слегка приобняв их.

«Я в ответ попросил его убрать руку. На видео, которое было, почему-то вырезан данный момент. Но как раз-таки секунд 15—20 он меня толкает. Я продолжал ему говорить, чтобы он убрал руку, после чего случилась драка», — заявил Гусаревич RT.

Он заверил, что мужчина на тот момент был сильно пьян, но едва ли намеренно искал конфликта. Сам пострадавший получил травмы: перелом носа в трёх местах, гематомы на рёбрах и ушибы пальцев.

Раскрыл подробности произошедшего и охранник Сергей Булдин. Он вспомнил, что после того, как экс-чемпион Европы избил посетителя, его попросили покинуть заведение, но в ответ он пригрозил «всех положить» и принялся кричать матом. Однако Булдину вместе с коллегой удалось скрутить агрессора.

«Пауэрлифтинг победил бокс», — пошутил он.

В итоге сразу три сотрудника ресторана получили пулевые ранения. Помимо охранников, пострадал менеджер. Булдину и вовсе четыре раза выстрелили в ноги и один раз — в руку. Он уже прооперирован. Пострадавший также не исключил подачи иска о возмещении ущерба.

Любопытно, что обезвредить Иванова, когда он достал пистолет, удалось случайному прохожему. Он рассказал, что всё произошло в считаные мгновения и времени размышлять не было.

«Сначала охранники его уговаривали. Он стоял с пистолетом, махал им направо и налево. Я подошёл сбоку, заломал ему руку. Выкинул пистолет. Всё произошло за секунды, некогда было бояться», — заявил он в интервью «Известиям».

На инцидент уже отреагировали в Федерации бокса России (ФБР). Там назвали поведение экс-спортсмена шокирующим и пообещали провести внутреннее разбирательство. А его бывший тренер Сергей Смирнов главной причиной драки назвал горячительные напитки.

«Хороший, умный парень, но алкоголь привёл к вопиющей ситуации. Подробности мне неизвестны, как и все, узнал о случившемся из СМИ. При мне таких проблем у него не было, но видите, к чему приводит употребление алкоголя в конкретном случае. Полагаю, ничего хорошего ему не светит», — цитирует специалиста «Р-Спорт».

Фигурант уголовного дела построил довольно успешную любительскую карьеру, которая продолжалась с 2007-го по 2015-й. Он становился чемпионом и вице-чемпионом Европы, а также выигрывал первенство России. В 65 боях он одержал 53 победы.

При этом Иванов успел помериться силами с двумя будущими обладателями поясов в полутяжёлом весе среди профессионалов — Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, но обоим уступил.

К сожалению, данное нарушение закона — не первое для него. В 2020-м Никита в поезде по дороге с соревнований сильно избил другого боксёра, Бассира Мирсиябова, также находясь в состоянии алкогольного опьянения. Коллега получил настолько серьёзные повреждения, что некоторое время находился в коме на аппарате ИВЛ, но выжил. Боксёра тогда задержали, однако серьёзного наказания он не понёс.

«Достижения спортсменов и их регалии будут всегда служить отягчающими обстоятельствами»

По мнению экспертов RT из мира единоборств, Иванов в данной ситуации не имел права применять силу. Например, экс-чемпион мира Григорий Дрозд признался, что неплохо был знаком с Никитой и даже проводил с ним совместные спарринги.

«Не сказал бы, что наше общение было близким, но при встрече всегда делились последними событиями из жизни. Это, безусловно, крайне неприятный эпизод с непосредственным участием нашего товарища. Но я не думаю, что это непременно отразится на мнении о представителях вида спорта», — отметил Дрозд.

Он также выразил надежду, что Иванов, оказавшись в столь непростой ситуации, осознаёт всю тяжесть произошедшего и непременно извлечёт необходимые уроки.

«Думаю, он сделает правильные для себя выводы. Искренне желаю здоровья всем пострадавшим. У Никиты есть семья, свой зал. Подобные испытания позволяют задуматься о происходящем в жизни», — добавил Дрозд.

Вместе с тем он напомнил, что любой профессиональный боксёр в конфликтных ситуациях в быту обязан включать голову и помнить об ответственности.

«Необходимо здраво оценивать каждый свой шаг. Но порой происходит так, что времени мало, особенно когда появляется угроза для твоих близких. Если в сторону тебя или родных направляют оружие, нельзя терпеть, приходится предпринимать что-то в этот конкретный момент», — подытожил эксперт.

А вот экс-чемпион Bellator Андрей Корешков, напротив, посетовал, что произошедшее негативно скажется на репутации всех спортсменов, занимающихся единоборствами. Боец ММА считает, каждый атлет обязан не только не применять свои навыки без жизненной необходимости, но и служить примером для других.

«Я всегда стараюсь решать все возникающие конфликты с помощью слов и мирным путём. Грубой силой невозможно добиться чего-то хорошего, и подтверждением тому служит масса примеров. Всем хорошо знакома история Расула Мирзаева. Достижения спортсменов и их регалии будут всегда служить лишь отягчающими обстоятельствами. Нужно избегать любого рукоприкладства», — сказал Корешков RT.

Наконец, другой боец, Александр Гребнёв, отметил, что иногда сама жизнь вынуждает применять профессиональные навыки, например чтобы заступиться за членов семьи или друзей.

«Но стоит всегда помнить, что твои умения могут быть крайне опасны при таких инцидентах. Исходя из личного опыта, я несколько раз сам сталкивался с подобным, но всегда удавалось решить проблемы с помощью слов. Только один раз случился неприятный эпизод на территории ресторана, но тогда всё крайне быстро и удачно разрешилось. Однако таких случаев у бойцов происходит намного меньше, чем у обычных людей. Скорее всего, это связанно со спецификой профессии», — подытожил Гребнёв.