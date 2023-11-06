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Обезвредивший боксёра Иванова охранник ресторана рассказал RT детали инцидента

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Охранник ресторана Сергей Булдин, который вместе с напарником скрутил экс-чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова, раскрыл RT подробности инцидента со стрельбой.
Обезвредивший боксёра Иванова охранник ресторана рассказал RT детали инцидента
  • Gettyimages.ru
  • © Siri Stafford

По словам Булдина, он вмешался в конфликт, когда бывший спортсмен уже избил одного из посетителей ресторана. После этого боксёра попросили покинуть помещение, но он начал кричать матом и заявил, что «всех сейчас положит тут».

В ходе конфликта в итоге пострадали сам Сергей, его коллега и менеджер ресторана: у всех пулевые ранения от травматического пистолета. Больше всего досталось собеседнику RT — пять пулевых: четыре в ноги и одна в руку. Он уже был прооперирован.

«Пауэрлифтинг победил бокс», — кратко обозначил он итоги случившегося.

Булдин не исключает возможности подачи иска о возмещении ущерба со стороны Иванова.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве после перестрелки с участием чемпиона Европы по боксу Никиты Иванова.

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