Один из пострадавших в конфликте с боксёром Ивановым рассказал о произошедшем

Олег Гусаревич, являющийся одним из пострадавших в конфликте с чемпионом Европы по боксу Никитой Ивановым, рассказал RT о произошедшем.

По его словам, он вместе с друзьями вышел из ресторана на улицу, чтобы покурить. В какой-то момент к ним подошёл Иванов с супругой, приобнял их и попросил сигарету.

«Я в ответ попросил его убрать руку. На видео, которое было, там почему-то был вырезан этот момент. Но как раз-таки секунд 15—20 он меня толкает. Я продолжал ему говорить, чтобы он убрал руку. После чего случилась драка», — поделился он.

По словам Гусаревича, Иванов был пьян, но вряд ли он специально искал конфликта. При этом он отметил, что момент стрельбы сам не видел.

«Меня когда вели в скорую, я видел, как его прижали к стене уже агенты СОБР», — добавил он.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве после перестрелки с участием чемпиона Европы по боксу Никиты Иванова.