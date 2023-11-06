Возбуждено уголовное дело в отношении задержанного за стрельбу боксёра Иванова
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в отношении ранее задержанного за совершение противоправного деяния у одного из заведений в центре Москвы», — заявила Волк.
По информации Telegram-канала «112», драка произошла в московском «Паулайнере» после просьбы «угостить сигареткой». Иванов начал стрелять. Пострадали четыре человека.
Напомним, что Иванов в 2020 году был задержан полицейскими за драку в поезде.
Боксёр является победителем чемпионата Европы 2013 года. Также в его коллекции серебряная медаль ЧЕ-2011.
Ранее сообщалось, что в Федерации бокса шокированы новостью о стрельбе с участием Иванова.