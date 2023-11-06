Возбуждено уголовное дело в отношении задержанного за стрельбу боксёра Иванова

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что возбуждено уголовное дело о хулиганстве после перестрелки с участием чемпиона Европы по боксу Никиты Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в отношении ранее задержанного за совершение противоправного деяния у одного из заведений в центре Москвы», — заявила Волк.

По информации Telegram-канала «112», драка произошла в московском «Паулайнере» после просьбы «угостить сигареткой». Иванов начал стрелять. Пострадали четыре человека.

Напомним, что Иванов в 2020 году был задержан полицейскими за драку в поезде.

Боксёр является победителем чемпионата Европы 2013 года. Также в его коллекции серебряная медаль ЧЕ-2011.

Ранее сообщалось, что в Федерации бокса шокированы новостью о стрельбе с участием Иванова.