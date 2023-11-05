В Федерации бокса шокированы новостью о стрельбе с участием Иванова

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что испытала шок, когда услышала новость о перестрелке с участием чемпиона Европы Никиты Иванова.

«Эта новость шокирует. Исходя из сообщений, этим делом уже занимаются правоохранительные органы. Мы со своей стороны тоже будем разбираться в ситуации», — цитирует Кириенко пресс-служба федерации.

По информации Telegram-канала 112, драка произошла в московском «Паулайнере» после просьбы угостить сигареткой. Иванов начал стрелять. Пострадали четыре человека.

Напомним, что Иванов в 2020 году был задержан полицейскими за драку в поезде.

Боксёр является победителем чемпионата Европы 2013 года. Также в его коллекции серебряная медаль ЧЕ-2011.

Ранее сообщалось, что боец UFC Деррик Льюис был задержан полицией за опасное вождение.