MMA Fighting: бойца UFC Льюиса арестовали за опасное вождение
Как сообщает MMA Fighting, инцидент произошёл в Хьюстоне. Льюиса задержали за превышение допустимой скорости на 138 км/ч при допустимых 80 км/ч. Позже боец был отпущен под залог. Заседание суда назначено на 27 декабря.
На счету 37-летнего американца 27 побед и 11 поражений. В последнем поединке Льюис победил Маркоса Роджерио де Лима техническим нокаутом.
Следующий бой американца должен пройти против Жаилтона Алмейды в ночь с 4 на 5 ноября.
Ранее российский боец UFC Саид Нурмагомедов ответил на вопрос, влияет ли фамилия на его карьеру.