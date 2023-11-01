RT в Telegram
Подпишись

MMA Fighting: бойца UFC Льюиса арестовали за опасное вождение

Короткая ссылка
Боец UFC Деррик Льюис был задержан полицией за опасное вождение.

Как сообщает MMA Fighting, инцидент произошёл в Хьюстоне. Льюиса задержали за превышение допустимой скорости на 138 км/ч при допустимых 80 км/ч. Позже боец был отпущен под залог. Заседание суда назначено на 27 декабря. 

На счету 37-летнего американца 27 побед и 11 поражений. В последнем поединке Льюис победил Маркоса Роджерио де Лима техническим нокаутом.

Следующий бой американца должен пройти против Жаилтона Алмейды в ночь с 4 на 5 ноября.

Ранее российский боец UFC Саид Нурмагомедов ответил на вопрос, влияет ли фамилия на его карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить