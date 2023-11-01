MMA Fighting: бойца UFC Льюиса арестовали за опасное вождение

Боец UFC Деррик Льюис был задержан полицией за опасное вождение.

Как сообщает MMA Fighting, инцидент произошёл в Хьюстоне. Льюиса задержали за превышение допустимой скорости на 138 км/ч при допустимых 80 км/ч. Позже боец был отпущен под залог. Заседание суда назначено на 27 декабря.

На счету 37-летнего американца 27 побед и 11 поражений. В последнем поединке Льюис победил Маркоса Роджерио де Лима техническим нокаутом.

Следующий бой американца должен пройти против Жаилтона Алмейды в ночь с 4 на 5 ноября.

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