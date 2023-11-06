Дрозд считает, что инцидент со стрельбой Иванова не отразится на мнении о боксёрах

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд прокомментировал инцидент со стрельбой с участием чемпиона Европы Никиты Иванова.

«Я достаточно неплохо знаком с Никитой, имел опыт совместных спаррингов с ним. Не сказал бы, что наше общение было близким, но при встрече мы всегда делимся последними событиями из жизни. Это, безусловно, крайне неприятный эпизод с непосредственным участием нашего товарища из мира бокса. Но я не думаю, что это непременно отразится на мнении о представителях вида спорта», — сказал Дрозд RT.

Он считает, что Иванов осознаёт всю тяжесть произошедшего и непременно извлечёт необходимые уроки.

«Я думаю, он сделает правильные для себя выводы. Искренне желаю здоровья всем пострадавшим. У Никиты есть семья, свой зал. Подобные испытания позволяют задуматься о происходящем в жизни», — добавил бывший боксёр.

Ранее Егор Мехонцев заявил, что инцидент со стрельбой Иванова ударил по репутации бокса.