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Мехонцев заявил, что инцидент со стрельбой Иванова ударил по репутации бокса

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Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев высказался о ситуации со стрельбой с участием чемпиона Европы Никиты Иванова.
Мехонцев заявил, что инцидент со стрельбой Иванова ударил по репутации бокса
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Подобные эпизоды наносят удар по репутации нашего вида спорта. Мне было очень неприятно смотреть эти видео, читать о произошедшем. Неважно, кто виноват, кто кого задирал, провоцировал. Боксерам надо учитывать, что на них лежит большая ответственность. Лучше развернуться и уйти», — приводит слова Мехонцева РИА Новости.

По информации Telegram-канала «112», драка произошла в московском «Паулайнере» после просьбы «угостить сигареткой». Иванов начал стрелять. Пострадали четыре человека.

Боксёр является победителем чемпионата Европы 2013 года. Также в его коллекции серебряная медаль ЧЕ-2011.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело в отношении задержанного за стрельбу боксёра Иванова.

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