Покушение на сбыт наркотиков: на экс-футболиста сборной России Бугаева завели уголовное дело

ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело в отношении Алексея Бугаева о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Отмечается, что бывшего футболиста сборной России задержали в Сочи. В ходе обыска у него обнаружили 500 г наркотиков. Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции и был арестован на семь суток. По версии адвоката экс-спортсмена Екатерины Макличенко, у него не имелось при себе запрещённых веществ. Родственники же посетовали, что он оказался не в том месте не в то время.

Бывший защитник сборной России Алексей Бугаев повесил бутсы на гвоздь всего в 28 лет. Cпортсмен занимался грузоперевозками и макулатурой. А теперь в отношении него возбуждено уголовное дело.

Изначально сообщалось только о том, что мужчина задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как отметили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края, он оказал сопротивление при проведении оперативных мероприятий по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Обладатель суперкубка страны не отрицал попытки скрыться и был признан виновным в совершении административного правонарушения, а также арестован на семь суток.

А 1 ноября в ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков на улице Калинина заметили прохожего, который вёл себя подозрительно. После проверки документов и установления личности полицейские произвели личный досмотр 42-летнего жителя Москвы, в кармане его верхней одежды обнаружили и изъяли свёрток с порошкообразным веществом. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

В ходе экспертизы было установлено, что речь идёт о производном N-метилэфедрона общей массой 0,5 кг. Якобы подозреваемый, в настоящий момент проживающий у родственников в Сочи, забрал вещество из тайника и собирался реализовать его в городе.

По данным Telegram-канала SHOT, Бугаев уже пошёл на сделку со следствием. Отмечается, что на преступление он решился из-за финансовых сложностей. У бывшего атлета накопились долги по налогам на сумму 70 тыс. рублей, включая пени. Поэтому он согласился на раскладку запрещённых веществ в Краснодаре и Сочи. Если верить источнику, он сдал всех подельников. Также у него в телефоне обнаружили фото мест, где он разместил наркотики.

При этом адвокат задержанного Екатерина Макличенко отрицает какую-либо причастность подзащитного к наркотикам. В беседе с RT она назвала версию СМИ о работе в наркошопе не имеющей здравого смысла. По её заверению, не соответствует действительности и версия о попытке бывшего футболиста скрыться от сотрудников полиции.

Чуть позже она опровергла информацию и о сотрудничестве Бугаева с правоохранительными органами и чистосердечном признании.

«Это полный бред. Что касается того, что о нём говорят, — при себе имел полкило мефедрона. При себе он не имел никаких наркотических средств. Это то, что мы с ним точно проговорили. Алексей сказал: «У меня наркотиков не было». Откуда появились наркотики — это ещё адвокатская тайна. Нам со всем предстоит разобраться, и очень серьёзно. При себе у Алексея наркотиков не было, умысла на сбыт не было, обвинение ему не предъявлено», — подчеркнула она в беседе с «Чемпионатом».

Родственники спортсмена тоже не верят в версию о его задержании с запрещёнными веществами. Один из них рассказал RT, что у мужчины никогда не было проблем с наркотиками.

«Говорят, оказался не там и не в то время», — сообщил источник.

Чуть больше подробностей раскрыл отец задержанного Иван Бугаев. В отличие от Макличенко, он признал: сын действительно арестован за неповиновение полицейским.

«Связи с ним сейчас нет. Алексей сообщил жене, а она позвонила мне. Уже предпринимаем определённые действия. А что в Telegram-каналах пишут? 500 г наркотиков? Если вы в курсе, то сейчас в Краснодарском крае проводятся мероприятия. В двух словах — он попал под раздачу. По сути, невиновен», — приводит слова мужчины «Чемпионат».

Бывших партнёров и тренеров обладателя суперкубка России новость о возбуждении дела тоже шокировала. Например, Максим Деменко, пересёкшийся с ним в «Краснодаре», назвал экс-одноклубника порядочным и добросовестным человеком.

«Допускаю, что его могли подставить в данной ситуации. У него и близко не было никаких историй с наркотиками на моей памяти. Однако он всегда был весьма доверчивым и подверженным чужому влиянию. Сейчас я узнаю информацию о его возможных долгах. Может быть, таким образом ему предложили заработать, чтобы расплатиться. Представляю, какой это был удар для родных», — сказал Деменко RT.

Дмитрий Сенников, защищавший вместе с Бугаевым цвета «Локомотива» и сборной России, также заверил, что сложностей с запрещёнными веществами у него не было никогда.

«С людьми может всякое произойти после завершения карьеры. Может, кто-то из друзей подставил, а может, он и правда втянулся во что-то. Должно быть разбирательство. Многим футболистам после окончания карьеры тяжело найти себя в дальнейшей жизни? Надо просто обнаружить своё увлечение, дело и двигаться в правильном направлении. Всем сложно заканчивать. Футболисты — эмоциональные люди. Кто-то станет тренером, а кто-то уйдёт в запой или игру в карты», — цитирует Сенникова Legalbet.

Наконец, Дмитрий Булыкин, выступавший вместе с защитником в финальной стадии чемпионата Европы — 2004, назвал новости о нём шокирующими и призвал полицию во всём разобраться.

А вот мнения бывших наставников разделились. Так, Виталий Шеченко, под руководством которого совсем молодой атлет заиграл в «Торпедо», отметил, что тот нечасто злоупотреблял даже алкоголем.

«Он был очень способным, стремился попасть в состав. Проблем с наркотиками у него не возникало даже близко. Максимум Алексей мог чуть‑чуть нарушить режим — посидеть с девочками в ресторане, выпить. Не знаю, что с ним произошло сейчас. Для меня это неожиданность», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

А вот Нурбий Хакунов, последний тренер Алексея Бугаева в профессиональной карьере, работавший с ним в «Краснодаре», подтвердил наличие у него алкогольной зависимости.

«Ни для кого не секрет, что у него были проблемы с алкоголем. Боролись как могли, но не удалось. В «Краснодар» он приехал уже очень проблемным и почти не играл. Мне жалко, ведь он мог бы защищать цвета сборной, а пошёл по такому плохому пути. Это точно. Данные у него очень хорошие, в борьбе один в один был силён», — приводит слова Хакунова «Чемпионат».